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"Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 13:06 | Son Güncelleme

81 ilde kadın bisikletçilere dikkati çekmek, trafikte bisiklet kullanımını artırmak ve kullanmayı özendirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde Elazığ'daki gönüllü bisikletli kadınlar, Tunceli ekibinden devraldıkları Türk bayrağını Malatya'ya ulaştıracak

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki gönüllü bisikletli kadınlar, "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu" projesi kapsamında Tunceli ekibinden devraldıkları Türk bayrağını Malatya'ya ulaştırmak üzere yola çıktı.

"El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla Muğla Morpedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlatılan proje çerçevesinde kadın bisikletçiler tarafından dönüşümlü olarak 81 şehre götürülecek olan Türk bayrağı, Tuncelili kadın bisikletçiler tarafından dün 48'inci il olan Elazığ'a ulaştırıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan Elazığlı kadın bisikletçiler, teslim aldıkları Türk bayrağını Malatya'ya ulaştırmak üzere 40 kişilik ekiple yola çıktı.

Kadın bisikletçilere, çevre dostu olması bakımından yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkatin çekilmesi amacıyla Elazığ Belediyesince hizmete sunulan elektrikli halk otobüsü de Malatya'ya kadar eşlik edecek.

Projenin Elazığ sorumlusu Rabia Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 47 şehirden elden ele taşınarak Tunceli ekibi tarafından bisikletle Elazığ'a getirilen Türk bayrağını Malatya'ya ulaştıracaklarını belirtti.

Projeye Elazığ'dan 40 kadın bisikletçinin katıldığını ve bunların arasında Beyyurdu Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan dezavantajlı kadınların da bulunduğuna işaret eden Koşar, şunları kaydetti:

"Elazığ olarak diğer illerden farklı bir dokunuş daha yaptık. Böylece dezavantajlı grupların toplumda görmezden gelinmemesi, onların da toplumun içinde yer alması gerektiğini vurguluyoruz. Amacımız, sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak. Bununla beraber elektrikli halk otobüsümüz de bize eşlik ediyor. O da bisiklet kadar sağlığa faydalı çevreci bir otobüsümüz. Malatya'ya kadar kadınlara eşlik edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Malatya Mor Pedal Bisiklet Derneği

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