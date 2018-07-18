ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki gönüllü bisikletli kadınlar, "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu" projesi kapsamında Tunceli ekibinden devraldıkları Türk bayrağını Malatya'ya ulaştırmak üzere yola çıktı.

"El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla Muğla Morpedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlatılan proje çerçevesinde kadın bisikletçiler tarafından dönüşümlü olarak 81 şehre götürülecek olan Türk bayrağı, Tuncelili kadın bisikletçiler tarafından dün 48'inci il olan Elazığ'a ulaştırıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan Elazığlı kadın bisikletçiler, teslim aldıkları Türk bayrağını Malatya'ya ulaştırmak üzere 40 kişilik ekiple yola çıktı.

Kadın bisikletçilere, çevre dostu olması bakımından yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkatin çekilmesi amacıyla Elazığ Belediyesince hizmete sunulan elektrikli halk otobüsü de Malatya'ya kadar eşlik edecek.

Projenin Elazığ sorumlusu Rabia Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 47 şehirden elden ele taşınarak Tunceli ekibi tarafından bisikletle Elazığ'a getirilen Türk bayrağını Malatya'ya ulaştıracaklarını belirtti.