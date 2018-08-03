ÇORUM (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Çorum'a geldi.
Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince, "El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla yürütülen "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi"ne Amasya'dan katılan kadın bisikletçiler, kente ulaştı.
Bisiklet kullanmayı özendirmek adına yürütülen proje çerçevesinde gönüllü bisikletçiler, Türk bayrağını kentin girişinde Amasya grubundan teslim aldı.
Amasya'dan gelen kadın bisikletçi Meral Aliz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşıdıkları şanlı Türk bayrağını Çorum'a ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Amasya'dan Çorum'a 110 kilometre bisiklet kullanarak taşıdıkları Türk bayrağının aynı zamanda Türk kadınının zaferini temsil ettiğini ifade eden Aliz, "Bu önemli organizasyonda yer almaktan ve şanlı bayrağımızı taşımaktan gurur duyuyoruz." dedi.
Bu etkinliğin, Türkiye'de hem bisikletlilere hem de kadınlara karşı duyarlılığın artırılmasını sağlamayı hedeflediğini dile getiren Aliz, "Organizasyon çok başarılı ve heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Sona yaklaştıkça bizim de heyecanımız artıyor. Çorum ekibine teslim ettiğimiz bayrağımız yoluna devam edecek." diye konuştu.
Amasya ekibinin getirdiği bayrağı üç kez öpüp alnına koyarak teslim alan Çorumlu bisiklet sürücüsü Gülhan Keleş de projenin, Türk kadınının neler başarabileceğinin ispatlanması açısından muhteşem olduğunu kaydetti.
Şanlı Türk bayrağını teslim almanın gururunu yaşadıklarını belirten Keleş, bayrağı Çankırı'ya teslim etmek üzere yarın yola çıkacaklarını sözlerine ekledi.
Bayrağın teslim alınmasının ardından katılımcılar, isimlerinin bulunduğu listeyi imzaladıktan sonra bisikletleriyle şehir turu attı.
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