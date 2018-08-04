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"Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince yürütülen proje kapsamında Türk bayrağıyla dönüşümlü olarak pedal çevirerek ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler Çankırı'ya ulaştı

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'nce yürütülen proje kapsamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla dönüşümlü olarak pedal çevirerek ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Çankırı'ya geldi.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince, "El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla yürütülen "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi"ne Çorum'dan katılan kadın bisikletçiler, kente ulaştı.

Bisiklet kullanmayı özendirmek, trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek ve ulusal bayramları kutlamak için yürütülen projeye katılan gönüllü bisikletçiler, Türk bayrağını kentin girişinde Çankırı yöresel kültürüne ait yaren ekibiyle Çorumlu kadın bisikletçilerden teslim aldı.

Çorum'dan gelen kadın bisikletçi Gülhan Keleş, Çankırı'ya 12 kişilik ekiple geldiklerini belirterek, organizasyonla Türk bayrağının bütün Türkiye'yi dolaştırıldığını anlattı.

Keleş, " Biz 61. noktaydık. 30 Ağustos'ta bayrağımız tekrar Muğla'ya dönecek. Biz bugün 158 kilometreyi tamamladık. Bundan sonra bayrak Çankırı'da. Çankırı ekibi de bayrağımızı Ankara ekibine teslim edecek. Çok gururluyuz. Türk kadınının neler başarabileceğini gösteren projeyi çok önemsiyoruz. Herkesin bisiklet kullanmasını önemsiyoruz ve bu farkındalığı yaratmak için bu projede yer aldık." dedi.

Çorum ekibinin getirdiği bayrağı üç kez öpüp alnına koyarak teslim alan Çankırılı bisikletçi Hatice Karakaya da 6 Ağustos'ta bayrağı Ankara'ya ulaştırmak üzere yola çıkacaklarını bildirdi.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Karakaya, Türkiye genelinde bayrağı teslim alanların isimlerinin bulunduğu listeyi imzaladı.

Grup daha sonra bisikletleriyle şehir turu attı.

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