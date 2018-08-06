Çankırı'daki gönüllü bisikletli kadınlar, "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu" projesi kapsamında Çorum ekibinden devraldıkları Türk bayrağını Ankara'ya ulaştırmak üzere yola çıktı.
"El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla Muğla Morpedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlatılan proje çerçevesinde kadın bisikletçiler tarafından dönüşümlü olarak 81 şehre götürülecek Türk bayrağı, Çorumlu kadın bisikletçiler tarafından 62'nci il olan Çankırı'ya ulaştırıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan Çankırılı kadın bisikletçiler, teslim aldıkları Türk bayrağını Ankara'ya ulaştırmak üzere 11 kişilik ekiple yola çıktı.
Projenin Çankırı sorumlusu Hatice Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı'nın 62'nci nokta olduğunu belirterek, "Projenin amacı, Türk kadının zaferi. Birbirini yalnızca sesinden tanıyan kadınların 81 ilde birbirine bayrak teslimi var. Bayrak bizim için kutsal, onu teslim almak ve teslim etmek önemli bir iş. Hem de Türk kadınının gücü ve kadın bisikletçilerin destek alması amaçlı farkındalık, biz de buna destek oluyoruz." diye konuştu.
Karakaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci de müdürlük olarak her türlü spor faaliyetine desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.
Türk bayrağını Ankara'ya ulaştırmak üzere yola çıkacak sporculara başarılar dileyen Gerginci, "Yaptığımız spordan ziyade daha çok milli bir durum söz konusu. Bundan dolayı da onları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi
Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı
Bu resimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ortaya çıkaracak
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Yeni akım 'pes' dedirtti!
Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Okuyucu Yorumları 0 yorum