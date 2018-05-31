Türk Kalp Vakfı iftar verdi

İSTANBUL (AA) - Türk Kalp Vakfı tarafından, Çırağan Sarayı'nda geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

İftar sonrasında konuşan Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, vakıf olarak İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kalp ve damar hastalıkları konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Vakfın çalışmalarını devletten destek almadan yaptığını kaydeden Güven, "Biz sponsorlarımız ve sizin gibi destekçilerimiz sayesinde çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu nedenle sizin burada bulunmanız bize güç ve kuvvet vermektedir. Hepinize bu anlamda hem şahsım hem de vakfım adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Güven, iftarı hazırlayan vakfın icra kuruluna teşekkür etti.

Konuşma sonrasında iftar programına destek veren sponsor firmaya teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinliğe iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı.

