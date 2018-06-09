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TÜRK KİRAZI ARTIK UÇAKLA TAŞINACAK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

600 ton Türk kirazı, 10 özel kargo seferiyle Norveç'in başkenti Oslo'ya taşınacak.

- TIR'la 6 gün sürüyordu

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
600 ton Türk kirazı, 10 özel kargo seferiyle Norveç'in başkenti Oslo'ya taşınacak. Kargo uçağıyla Oslo'ya taşınan kirazlar daha sonra Norveç genelindeki binlerce markette tezgahtaki yerini alacak.
Daha önce TIR'larla günlerce süren yolcuğun ardından Norveç'e gönderilen Türk kirazı, artık 6 saat gibi kısa bir sürede Norveç'te taşınacak. Airbus A330 tipi kargo uçaklarıyla gerçekleştirilen taşımalarda kiraz mevsimi boyunca 10 özel (charter) sefer ile toplam 600 ton Salihli (Napolyon) cinsi kiraz, Oslo'ya taşınacak. Kirazlar daha sonra Norveç genelinde bin 600'den fazla markette tüketime sunulacak. Kiraz yetiştiriciliği ile öne çıkan İzmir, Manisa, Isparta, Adana, Konya, Kahramanmaraş gibi illerde ve Toros Dağı yaylalarının 500 ile 2 bin 500 metre arası rakımında yetişen kiraz, aroması, dayanıklı yapısı ve sap uzunluğuyla dünyadaki benzerlerinden ayrılıyor.

6 SAATLİK OPERASYON SÜRECİ
Özenle yetiştirilen kirazlar olgunlaştıklarında ağaçlardan toplanarak boyut, cins ve kalitelerine göre ayrıştırılıyor. Beşer kiloluk paletler halinde iklimlendirmeli araçlara yüklenen kirazlar TIR'lar ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na getiriliyor. Kirazların tüm uçağa yükleme, taşıma ve indirme operasyonu 6 saatten kısa sürede gerçekleştirilirken gökyüzündeki Norveç yolculuğu ise yaklaşık üç saat sürüyor.

HIZ VE KAPASİTE BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Taşıma ile ilgili açıklamada bulunan ihracatçı Veysel Tüysüz, “Eskiden kirazlarımızı Norveç'e taşıyan TIR'larımız bölgeye 6 günde ulaşıyordu. Uzun taşıma süresi nedeniyle kirazlarımız kalitesini kaybedebiliyor, çürümeler olabiliyordu. Şimdiyse o süre 6 saate düştü, 6 gün içerisinde ise tüm ürünlerimiz Norveç raflarında tükeniyor. Geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 30 artırırken 8 yeni ülkeden talep aldık" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kiraz taşınmasıyla ilgili hazırlanan video

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