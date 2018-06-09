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Türk kirazı, Turkish Cargo ile taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

Kiraz mevsimi boyunca 10 özel seferle toplam 600 ton Salihli cinsi kiraz Oslo'ya taşınacak.

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, 600 ton Türk kirazını 6 saatten daha kısa süren operasyonlarla Norveç'in başkenti Oslo'ya taşıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, A330 tipi kargo uçaklarıyla gerçekleştirilen taşımalarda kiraz mevsimi boyunca 10 özel seferle toplam 600 ton Salihli (Napolyon) cinsi kiraz Oslo’ya taşınacak.

Kirazlar Norveç genelinde bin 600'den fazla markette tüketime sunuluyor.

Kiraz yetiştiriciliği ile öne çıkan İzmir, Manisa, Isparta, Adana, Konya, Kahramanmaraş gibi illerde ve Toros Dağı yaylalarının 500 ila 2 bin 500 metre arası rakımda yetişen kiraz, aroması, dayanıklı yapısı ve sap uzunluğuyla dünyadaki benzerlerinden ayrılıyor.

Çiftçiler tarafından özenle yetiştirilen kirazlar olgunlaştıklarında ağaçlardan toplanarak boyut, cins ve kalitelerine göre ayrıştırılıyor. Beşer kiloluk paletler halinde iklimlendirmeli araçlara yüklenen kirazlar tırlarla Turkish Cargo'nun operasyon merkezi Atatürk Havalimanı'na götürülüyor. Kirazların tüm uçağa yükleme, taşıma ve indirme operasyonu 6 saatten kısa sürede gerçekleştirilirken gökyüzündeki Norveç yolculuğu ise yaklaşık üç saat sürüyor.

Taşımayla ilgili açıklamada bulunan ihracatçı Veysel Tüysüz, dünyanın en lezzetli kirazlarının topraklarında yetiştiğini, bu değeri Turkish Cargo ile sınırların ötesine taşıdıklarını belirtti.

Tüysüz, eskiden kirazları Norveç'e taşıyan tırların bölgeye 6 günde ulaştıklarına dikkati çekerek, "Uzun taşıma süresi nedeniyle kirazlarımız kalitesini kaybedebiliyor, çürümeler olabiliyordu. Şimdiyse o süre 6 saate düştü, 6 gün içerisinde ise tüm ürünlerimiz Norveç raflarında tükeniyor. Geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 30 artırırken 8 yeni ülkeden talep aldık. Turkish Cargo’nun hız ve kapasite avantajı biz ihracatçılar için büyük fırsat." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'daki hesabından, "Dünyanın en lezzetli kirazını, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu kargosu Turkish Cargo taşıyor. 600 ton Türk kirazı 6 saatten kısa süren operasyonlarla Norveç'in başkenti Oslo'ya taşınıyor." değerlendirmesini yaparak, video paylaştı.

Birçok ülkede 20-30 gün aralığında olan kiraz hasat dönemi coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği nedeniyle dünya kiraz üretiminde lider olan Türkiye’de 3 ay sürüyor.

Turkish Cargo kiraz üreticisi ile gerçekleştirdiği bu önemli iş birliği sayesinde Türk kirazının hem raf ömrünün uzunluğuna hem de yeni ülkelere açılmasına önemli katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıla göre kiraz ihracatında önemli bir artış görülürken farklı ülkelerden gelen talepler de karşılanmaya başlandı. Böylece Turkish Cargo Türk ekonomisine katkısını bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın 121 ülkesini kapsayan efektif uçuş ağı sayesinde dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen ithalat-ihracat talebine rahatlıkla karşılık verebilen Turkish Cargo, sahip olduğu uçak filosu, operasyonel çeşitliliği ve soğuk hava taşımaları tedarik zinciri ile özel kargolar için güven oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç Salihli Turkish Cargo

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