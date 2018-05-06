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Türk kızı Ela, İngiltere'de 'En iyi çocuk oyuncu ödülü'ne aday gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

 İNGİLTERE'de yaşayan Muğlalı Mehmet Vural Demircan'ın kızı 12 yaşındaki Ela May Melek Demircan, İngiliz 'Channel 4' televizyonunda 5 yıldır yayınlanan 'Hollyoaks' adlı dizideki 'Leah Barnes' karakteriyle, 'En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.

Türk kızı Ela, İngiltere'de 'En iyi çocuk oyuncu ödülü'ne aday gösterildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- İNGİLTERE'de yaşayan Muğlalı Mehmet Vural Demircan'ın kızı 12 yaşındaki Ela May Melek Demircan, İngiliz 'Channel 4' televizyonunda 5 yıldır yayınlanan 'Hollyoaks' adlı dizideki 'Leah Barnes' karakteriyle, 'En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.
Çocuk modelliği yapan Ela May Melek Demircan, 2013 yılında bir ajans aracılığıyla 'Leah Barnes' dizisi için düzenlenen seçmelere katıldı. Yaklaşık 60 adayın yarıştığı seçmelerde Ela, yaptığı rol, ses tonu ve hareketleriyle dizi jürisinde olumlu bir iz bırakarak, kadroya dahil edildi. 5 yıldır süren dizide 'Leah Barnes' karakterini canlandıran Ela, İngiltere'de 2 Haziran'da 20'ncisi düzenlenecek 'En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi. İngiltere'de taksicilik yapan baba Mehmet Vural Demircan, DHA'ya telefonla açıklama yaptı. Ev kadını eşi Laura Demircan ve iki kızı ile mutlu bir hayat sürdüren baba, Ela'nın önünde parlak bir gelecek bulunduğunu belirterek, "Kızım, dizinin temel taşlarından biri. Dizinin yönetmeni ve senaristleri Ela'nın dizide uzun süre kalacağını ve dizide büyüyeceğini ifade etmişti. Gerçekten de öyle oldu" dedi.
Ailenin gurur kaynağı haline gelen kızının zeki, güler yüzlü ve kendine göre tavırları hareketleri ile yetişkin bir insan gibi sohbet edebildiğini ifade eden Demircan, şunları söyledi:
"Eşim, ilk çocuk modelliği işini söylediğinde biraz garip karşıladım, ama kızımın fotoğraf çektirmeye sempatisi vardı. Hep poz verirdi. Ayrıca akıllı, sempatik ve cana yakındır. Eşim, benim yanıtımı beklemeden kayıt yaptırmıştı. İyi ki de beni beklememiş. Çocuğumuzun hayatı değişti. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Onun oynadığı bölümleri kaydedip Türkiye'deki yakınlarımıza gönderiyoruz."
Anne Laura Demircan ise, "Hepimiz Ela ile gurur duyuyoruz, gerçekten çok çalışıyor, eğer insanlar onun için oy verirlerse mutlu oluruz. Kızım oyun oynamadığı zaman kitap okumayı seviyor. Medya avukatı olmak istiyor" dedi.
Öte yandan Ela, İngiltere'de yaşayan ünlü Türk modacı Zeynep Kartal'ın tasarladığı elbise ile kırmızı halıda boy gösterecek.
İNGİLTERE'NİN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ
İngiltere'nin en çok izlenen gençlik dramasında, bir grup arkadaşın okuldan iş dünyasına uzanan yolculuklarında entrika, dram ve aşkla dolu hayatları işleniyor. Hollyoaks adındaki hayali bir banliyö kasabasında geçen dizi, burada yaşayan gençlerin hayatını anlatıyor. Üniversite çağında olan bu gençler, dizinin merkezini oluşturduğu için, olayların büyük bir kısmı Hollyoaks Community College ve çevresinde geçiyor.

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Türk kızı Ela, İngiltere'de 'En iyi çocuk oyuncu ödülü'ne aday gösterildiTürk kızı Ela, İngiltere'de 'En iyi çocuk oyuncu ödülü'ne aday gösterildiTürk kızı Ela, İngiltere'de 'En iyi çocuk oyuncu ödülü'ne aday gösterildiTürk kızı Ela, İngiltere'de 'En iyi çocuk oyuncu ödülü'ne aday gösterildi

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