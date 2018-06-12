Türk Kızılayı 150 yaşında

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılay, 150 yaşında ve 150 yıldır bu merhamet çınarı dünyanın neresinde bir insan ızdırabı varsa dindirmek için koşuşturuyor. Vazifemiz öncelikle memleketimizde bulunan yoksullara yardımcı olmak, onların yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek, ama bir taraftan da toplumumuzu olağanüstü şartlara yönelik hazırlamak." dedi.
Kınık, 150. Kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kızılay’ın Bomonti Hilton Hotel'de verdiği iftar yemeğine katıldı.
İftar yemeğinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kınık, uluslararası bir misyon olarak Kızılay’ın dünyanın farklı coğrafyalarında yürütmüş olduğu çalışmalar olduğunu dile getirerek, sadece Ramazanda 10 milyon insana ulaşmak için Kızılay ekiplerinin 4 kıta ve 35 farklı ülkede faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti.
"Bir taraftan savaş bölgelerindeki insanlara yardım ulaştırmak için çalışırken bir taraftan da afetlerin, yoksulluğun, kuraklık gibi doğa kaynaklı sorunların vurmuş olduğu coğrafyalardaki insan acılarını dindirmeye gayret ediyoruz." diyen Kınık, şöyle devam etti:
"Kızılay 150 yıldır milletimizin yardımlaşma duygusunu bütün dünyaya paylaşan, iyiliğin, yardımlaşmanın amiral gemisi. Hilal-i Ahmer kurulduğu günden bu yana dünyanın neresinde büyük sıkıntılar varsa orada bulunmuş, o acılarını dindirmek için çaba sarf etmiş. Bugün de Bangladeş’te Arakanlı Müslümanlara, Somali’deki iç çatışmalardan ve yoksulluktan zarar görmüş sivillere, Suriye’nin içerisinde 7.5 yıldır devam eden acımasız ve gerçekten insanı yok etmeyi hedefleyen çirkin bir savaşa müdahale ediyor. Irak’ta, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, dünyanın çok farklı coğrafyasında, Afrika'nın çok farklı ülkelerinde bugün faaliyetlerimiz var. Bir taraftan insani yardım faaliyetlerimizle , bir taraftan da insani diplomasi faaliyetlerimizle dünyadaki bu çatışmaların oluşturduğu ortamlardan sivillerin etkilenmemesi için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz."
Türk Kızılayı'nın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu IFRC’nin de Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Kınık, Kızılay'ın 53 ülkenin koordinasyonunu yürüttüğünün altını çizdi.
"Bu, aynı zamanda Türkiye’deki yardım modelimizin bu bölgede, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ulusal derneklere yaygınlaştırılması için de bize bir fırsat veriyor. Öncelikle modelimizin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için finansal araçlarımızı ve gelirlerimizi güçlendirmeye çalışacağız. Daha fazla ve eğitilmiş gönüllü ile faaliyetlerimizi sahada yürütmeye çalışacağız” diyen Kınık, Kızılay’ın dünyanın 9 ülkesinde daimi misyonunun olduğunu ve bu sayıyı daha da fazla artıracaklarını dile getirerek, uluslararası insani yardım hareketi içerisinde bir model olmaya gayret edeceklerini söyledi.
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da Kızılay’ın Türkiye’nin bütün illerinde, 350’den fazla şubesi ve yüz binlerce gönüllüsü ile yardım çalışmaları sürdürdüğünü vurguladı.
Kızılay’ın sadece yardımlar yapmak değil, önleyici faaliyetler yapmak için de hazırlıklarının olduğunun altını çizen Dr. Altan, özellikle halk sağlığı ve psiko-sosyal destek alanında da çalışmalar yapmak istediklerini sözlerine ekledi.
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