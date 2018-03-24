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Türk Kızılayı Afrin’de yüzleri güldürmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin’de, Türk Kızılayı’nın yardımları bölge halkının yüzünü güldürüyor.Terör unsurlarından temizlenen Afrin’de hayat her geçen gün normale dönüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin’de, Türk Kızılayı’nın yardımları bölge halkının yüzünü güldürüyor.
Terör unsurlarından temizlenen Afrin’de hayat her geçen gün normale dönüyor. Sivillere insani yardım ulaştırmak için seferber olan Türk Kızılayı, AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu Afrin halkını yalnız bırakmadı. İlçede Türk Kızılayınca kurulan çadırlarda halka sıcak yemek dağıtıldı.

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