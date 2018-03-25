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Türk Kızılayı Afrinli sivillerin yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı tarafından Afrin merkeze yakın Miski Tahtani köyünde sivillere insani yardım malzemesi dağıtıldı - Genel Başkan Kınık: - "Gıda, sağlık ve hijyen gibi ihtiyaçlar bu anlamda giderilmeye çalışılıyor. Çok yakın bir zamanda inşallah bunlar daha sistematik ve daha kurumsal olarak bu bölgede gerçekleştirilecek"

Türk Kızılayının Afrin'de terörden arındırılan bölgelere sıcak yemek ve kuru gıda yardımı sürüyor.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz ile Genel Müdür İbrahim Altan'ın da katılımıyla Afrin merkeze yakın Miski Tahtani köyünde insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Çevre köylerin de faydalandığı yardım dağıtımında 2 bin kişiye, uzun süre yetecek kuru gıda dolu koli ve hijyen seti ulaştırıldı.

Çocuklar ve bebeklerin de unutulmadığı yardımda 500 bebek maması, bisküvi ve bez dağıtıldı. Çocuklara ayrıca oyuncak da hediye edildi.

Kınık, dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki acil ihtiyaçları tespit ettiklerini söyledi.

Bu ihtiyaçların belirlenmesinin ardından yardım malzemelerini dağıttıklarını kaydeden Kınık, şunları söyledi:

"Dağıtım sistemimiz oluşmaya başladı. İhtiyaç sahiplerinin haneleri tek tek tespit ediliyor. Gıda, sağlık ve hijyen gibi ihtiyaçlar bu anlamda giderilmeye çalışılıyor. Çok yakın bir zamanda inşallah bunlar daha sistematik ve daha kurumsal olarak bu bölgede gerçekleştirilecek. Ancak ilk dönemin acılarını dindirmek için mobil mutfaklarımızla, gıda ve hijyen kolilerimizle barınma için ihtiyaç duyulan çadırlarımızla bu bölgedeyiz."

Bölgenin uzun yıllardır terör örgütünün baskısı altında olduğuna dikkati çeken Kınık, yüksek vergilerle, çocukların zorla askere alınması, Arapça geleneksel müfredatlarının yasaklanması ve terör örgütünün propagandasını yapan kitaplar nedeniyle insanların sıkıntı içerisinde olduğunu anlattı.

Bugün sivil halkın özgürlüğüne kavuştuğunu paylaşan Kınık, "Biz elimizden geldiği kadar bu insanlara dünyanın yardımlarını taşımaya gayret edeceğiz. Hem Kızılay ve Kızılhaç hareketi olarak hem uluslararası insani yardım örgütleri olarak buradaki faaliyetlerimizi arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Afrin'de mobil mutfaklar aracılığıyla günlük 5 bin kişiye yemek çıkardıklarını anlatan Kınık, su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kınık, çok hızlı bir şekilde oradaki hayatın normale dönmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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