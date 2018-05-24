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Türk Kızılayı Filistinlilere yönelik yardımlarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:52 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: "Türkiye'nin İsrail işgalinin uygulamalarının yol açtığı insani zorluklarla karşı karşıya kalan Filistin halkına desteği devam edecek"

Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi Filistinlilere yönelik yardımlarına devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib ile El-Bire kentindeki ofisinde bir araya geldi.

Kınık, Filistin halkının artan insani ihtiyaçlarını karşılamak için işgal altındaki Kudüs ve Gazze Şeridi'nde başta olmak üzere Filistin Kızılayına yönelik desteğin devam edeceğini, kurumun yetenek ve kapasitesini geliştirmeyi istediklerini belirtti.

"Türkiye'nin İsrail işgalinin uygulamalarının yol açtığı insani zorluklarla karşı karşıya kalan Filistin halkına desteği devam edecek." diyen Kınık, Filistinlilere en üst düzeyde hizmet vermek için Filistin Kızılayı ile ortak çalışmalar gerçekleştirmenin önemine değindi.

Hatib ise görüşmede, Filistin halkının mevcut durumuna işaret ederek, özellikle Gazze Şeridi'nin İsrail'in uzun yıllardır uyguladığı ablukanın yol açtığı ve 30 Mart'tan bu yana düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralananların tedavisiyle artan sağlık sistemindeki sıkıntılardan söz etti.

Filistin Kızılayı Genel Başkanı Hatib ayrıca görevlerini yerine getirdikleri sırada İsrail askerlerinin "Kızılay ekipleri ve araçlarını hedef alan saldırılarıyla" ilgili de Kınık'a bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hatib Kınık Türk Kızılayı

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