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Türk Kızılayı Gürcistan'da operasyon merkezi açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Güney Kafkasya'daki afetlere müdahale edebilmek adına Tiflis'te Türk Kızılayı olarak operasyon merkezi ve kapasitesi oluşturmaya çalışıyoruz"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, Güney Kafkasya'daki afetlere müdahale edebilmek için Tiflis'te bir operasyon merkezi oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Gürcistan Kızılhaç Derneğinin davetlisi olarak Tiflis'e gelen Kızılay Başkanı Kınık ve beraberindeki heyet, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Kobulia ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Kınık, bakan Kobulia ile görüşmesinin ardından Gürcistan Kızılhaç Derneği Başkanı Natia Loladze ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gürcistan Kızılhaç Derneği ile Türk Kızılayı arasındaki iş birliğini değerlendirmeye yönelik planlara dair bilgi verdi.

Ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Kızılay Başkanı Kınık, Tiflis ziyaretin asıl amacının Gürcistan Kızılhaç Derneği ile Türk Kızılayı arasındaki iş birliğinin artırılması olduğunu ifade etti.

Gürcistan Kızılhaç ile tarihi bağları bulunduğunu belirten Kınık, "Kızılay olarak hemen hemen tüm afetlere, bu bölgeye de yardım ulaştırdık. İş birliklerimiz oldu ve halen de devam ediyor." dedi.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Kobulia ile bir araya geldiklerini, ayrıca gün içinde Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gürcistan Parlamentosu yetkilileriyle görüşeceklerini kaydeden Kınık, "Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan olmak üzere Güney Kafkasya bölgesindeki sorunları ele alıyoruz." diye konuştu.

Tiflis'te bir operasyon merkezi oluşturmaya karar verdiklerini aktaran Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özelikle Güney Kafkasya'daki afetlere müdahale edebilmek adına Tiflis'te Türk Kızılayı olarak bir operasyon merkezi ve kapasitesi oluşturmaya çalışıyoruz. Tıpkı Bulgaristan'da Sofya'da yaptığımız gibi, bu bölgeye de afete müdahale açısından ihtiyaç duyulan bazı kapasiteleri, çadır gibi, battaniye gibi, ısıtma cihazları gibi, 2 bin 500 kişilik kapasiteyi göndermeyi planlıyoruz."

Basının sorularını yanıtlayan Loladze ise Türk Kızılayının Gürcistan'a ihtiyaç duyulan her dönemde hep destek verdiğini ifade ederek, "2008 yılındaki savaş olsun, 2015 yılındaki sel felaketi olsun, Türk Kızılayı bize ilk destek veren kurumlardan biridir." dedi.

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