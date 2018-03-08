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Türk Kızılayı kadınları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:54 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr.

Türk Kızılayı kadınları unutmadı

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kızılay Gençlik Kolları üyesi kadınlara karanfil dağıttı.
Kızılay binasında genç kadın Kızılay ekibi ile bir araya gelen Dr. Habib Demirel, kadınların gününü kutlayarak onlara karanfil hediye etti. Kadınlardan oluşan Kızılay ekibini çalışmalarından dolayı tebrik eden Dr. Habib Demirel, “Kızılay çatısı altında bulunan siz değerli kadın arkadaşlarımızın kadınlar gününü kutlarım. Yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinizi tebrik ederim. Kadın elinin değdiği her iş mutlaka beraberinde başarıyı getiriyor. Kızılay’a olan destekleriniz sayesinde bizler gururlanıyoruz ve mutlu oluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Türk Kızılayı kadınları unutmadı

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