Türk Kızılayı kadınları unutmadı

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kızılay Gençlik Kolları üyesi kadınlara karanfil dağıttı.
Kızılay binasında genç kadın Kızılay ekibi ile bir araya gelen Dr. Habib Demirel, kadınların gününü kutlayarak onlara karanfil hediye etti. Kadınlardan oluşan Kızılay ekibini çalışmalarından dolayı tebrik eden Dr. Habib Demirel, “Kızılay çatısı altında bulunan siz değerli kadın arkadaşlarımızın kadınlar gününü kutlarım. Yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinizi tebrik ederim. Kadın elinin değdiği her iş mutlaka beraberinde başarıyı getiriyor. Kızılay’a olan destekleriniz sayesinde bizler gururlanıyoruz ve mutlu oluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.
Atilla Taş'a hapis cezası!
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı
Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!
Erdoğan sert çıktı: Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili...
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
Genç mühendisin korkunç sonu!
Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak
Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum