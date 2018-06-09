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Türk Kızılayı Musul'da iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 01:00 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Musul'da iftar verdi

MUSUL (AA) - Türk Kızılayı, Irak’ın Musul kentinde 600 kişiye iftar verdi.

Musul’da Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Reşidiye bölgesinde, Türk Kızılayı tarafından 600 kişilik iftar programı düzenlendi.

Albaraka Türk Bankasının sponsorluğu ve Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) desteği ile verilen yemeğe, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Musul Valisi Nufeyl Hamadi Sultani, Irak Kızılayı Erbil Şubesi Başkanı Hawri İhsan ile ITC Musul Yürütme Kurulu Üyesi ve Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan katıldı.

İftar programında konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "Bu yıl 'Bu Hilalin Altında Paylaşalım' sloganı altında dünyanın 35 farklı ülkesinde öncelikle memleketimiz olmak üzere iftar ve sahur sofraları kurduk." dedi.

Programdan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Kınık, bu bölgelerin çok acı çektiğini vurgulayarak, "Bu bölgeler düşman olan iç ve dış mihraklar tarafından paramparça edildi, yıkıldı. Binlerce yıllık Musul tarumar edildi. Bu coğrafyalar bizim gönül coğrafyamızda yer alıyor. Burada akrabalarımız, kardeşlerimiz var. Burada yaşayan acılara hiçbir zaman bigane kalmadık." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayı'nın ramazan boyunca düzenlediği yardımlara da değinen Kınık, "Ramazan ayı boyunca 'Bu Hilalin Altında Paylaşalım' sloganıyla dünyanın 35 farklı ülkesinde 10 milyon insana insani yardım ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan da "Türk Kızılayı'nın Musul'da yaptığı yardımlardan dolayı müteşekkiriz. İnşallah gelecekte Musul’da bu tür programlarda buluşuruz." diye konuştu.

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