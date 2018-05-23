Türk Kızılayı projesi Eurodesk ödülü aldı

BRÜKSEL (AA) - Türk Kızılayı Eskişehir Şubesinin, "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesi Brüksel'de Eurodesk ödülü aldı.
Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) 2018 Eurodesk ödül töreni gerçekleştirildi.
"Aktif Vatandaşlık", "Hareketlilik Farkındalığı", "Dayanışma Aktiviteleri", "Network" kategorilerinde 12 ülkeden toplamda 36 projenin yarıştığı Eurodesk'in Network ödülüne Türk Kızılayı Eskişehir Şubesinin "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesi layık görüldü.
Network ödülünü, Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin ve proje koordinatörü Cafer Yıldırım'ın aldığı programda, projenin içeriğini anlatan video gösterimi de yapıldı.
Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir projesi, yeni yöntemler kullanarak özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin kan bağışı hakkındaki farkındalığını artırmayı hedefliyor.
Yöntemler arasında sanal gerçeklik altyapısı kullanılmasının da yer aldığı projeyle, gençlere kan bağışı öncesi ve sonrasında vücutta meydana gelen değişimler eğlenceli, oyun tabanlı biçimde aktarılıyor.
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