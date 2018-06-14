Türk Kızılayı Silopi'de 1000 aileye bayram yardımı 

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi Türk Kızılayı, yardıma muhtaç 1000 aileye gıda yardımında bulundu.

Ramazan Bayram öncesi Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından Silopi'ye gönderilen gıda paketleri, Silopi Kızılay Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Yardım dağıtımı öncesi isim tespiti yapılan mağdur ailelere imzalı kartlar verildi. İzdiham yaşanmaması için yapılan uygulama ile gıda paketleri imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Yardım kolilerini alan vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere genel merkez tarafından bin adet yardım kolisinin gönderildiğini belirterek, "Bu Ramazanı şerifte, bu hilalin altında Türk Kızılayı Silopi Şubemiz tarafından mağdur 1000 ailemize gıda yardımında bulunduk. Bu yardımları Silopi'ye gönderen genel merkezimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bölgemiz malumunuz fakir çoktur. Doğu ve Güneydoğu'da bağış kültürümüz yoktur. Burada biz Kızılay olarak fazla bağış alamıyoruz. Böyle olunca genel merkezden talep ediyoruz. Genel merkezimiz bize gıda ve giysi yardımı yapıyor. Bizde köprü görevi görüyoruz. Bu yardımları dağıtmaya çalışıyoruz" dedi.