Türk Kızılayı toplum merkezlerinin sayısını artacak

Küçük, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara Toplum Merkezi'nin diğer illerdeki toplum merkezleri gibi psikososyal çalışmalar, mesleki kurslar, dil kursları gibi alanlarda Türkiye'de bulunan sığınmacılar ve tüm Türk vatandaşlarına hizmet verdiğini söyledi.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, toplum merkezinin çalışmaları hakkında Avustralyalı milletvekillerine bilgi verdi. Ziyarette, milletvekilleri, sığınmacı çocukların yaptıkları etkinliklerin yanı sıra Suriyeli kadınların el sanatları, bilgisayar ve dil kursları eğitimlerini de görme fırsatı buldu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Türkiye'de bulunan ve Anzak Koyu'nda Şafak Ayini'ne katılan Avustralyalı 11 milletvekili, Türkiye'nin insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek için Ankara'daki Türk Kızılayı Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, toplum merkezi sayılarının artırılacağını belirterek, "Toplum merkezi sayısı, bu yıl sonuna kadar 15'e çıkarılacak. Önümüzdeki yıl yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde hizmet verecek." dedi.

Toplum merkezlerinin hizmetlerini ve sayısını ülke genelinde artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Küçük, "Türkiye genelinde, şu anda 12 toplum merkezimiz var. Toplum merkezi sayımız, bu yıl sonu itibarıyla 15'e çıkarılacak. Önümüzdeki yıl yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde hizmet verecek." dedi.

Toplum merkezlerinin sadece Türkiye'de bulunan sığınmacılara değil tüm vatandaşlara açık olduğunun altını çizen Küçük, dil kursu, kuaförlük, el sanatlarına katılmak isteyen herkesin başvurabileceğini söyledi.

Konuk parlamenterlerin Ankara Toplum Merkezindeki faaliyetlerden çok etkilendiklerini ifade eden Küçük, "Milletvekilleri üç yıl önce de Türkiye'ye gelmiş ve Gaziantep'te bir kampı ziyaret etmişler. Avustralya'da Türkiye'nin ve Türk Kızılayının yaptıklarını anlatmaya söz verdiler. Aynı zamanda onlar da ülkelerine daha fazla mülteci kabul etme çalışmalarının da olduğundan bahsettiler." açıklamasında bulundu.

