HABER

Türk Kızılayı toplum merkezlerinin sayısını artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:11 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Küçük: - "Toplum merkezi sayısı, bu yıl sonuna kadar 15'e çıkarılacak. Önümüzdeki yıl yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde hizmet verecek"

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, toplum merkezi sayılarının artırılacağını belirterek, "Toplum merkezi sayısı, bu yıl sonuna kadar 15'e çıkarılacak. Önümüzdeki yıl yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde hizmet verecek." dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Türkiye'de bulunan ve Anzak Koyu'nda Şafak Ayini'ne katılan Avustralyalı 11 milletvekili, Türkiye'nin insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek için Ankara'daki Türk Kızılayı Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, toplum merkezinin çalışmaları hakkında Avustralyalı milletvekillerine bilgi verdi. Ziyarette, milletvekilleri, sığınmacı çocukların yaptıkları etkinliklerin yanı sıra Suriyeli kadınların el sanatları, bilgisayar ve dil kursları eğitimlerini de görme fırsatı buldu.

Küçük, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara Toplum Merkezi'nin diğer illerdeki toplum merkezleri gibi psikososyal çalışmalar, mesleki kurslar, dil kursları gibi alanlarda Türkiye'de bulunan sığınmacılar ve tüm Türk vatandaşlarına hizmet verdiğini söyledi.

Toplum merkezlerinin hizmetlerini ve sayısını ülke genelinde artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Küçük, "Türkiye genelinde, şu anda 12 toplum merkezimiz var. Toplum merkezi sayımız, bu yıl sonu itibarıyla 15'e çıkarılacak. Önümüzdeki yıl yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde hizmet verecek." dedi.

Toplum merkezlerinin sadece Türkiye'de bulunan sığınmacılara değil tüm vatandaşlara açık olduğunun altını çizen Küçük, dil kursu, kuaförlük, el sanatlarına katılmak isteyen herkesin başvurabileceğini söyledi.

Konuk parlamenterlerin Ankara Toplum Merkezindeki faaliyetlerden çok etkilendiklerini ifade eden Küçük, "Milletvekilleri üç yıl önce de Türkiye'ye gelmiş ve Gaziantep'te bir kampı ziyaret etmişler. Avustralya'da Türkiye'nin ve Türk Kızılayının yaptıklarını anlatmaya söz verdiler. Aynı zamanda onlar da ülkelerine daha fazla mülteci kabul etme çalışmalarının da olduğundan bahsettiler." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! PatladıYıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
Akit TV sunucusuna kötü haber!Akit TV sunucusuna kötü haber!
YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
toplum merkezi Türk Kızılayı Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

İlginizi Çekebilir

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.