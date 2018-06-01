HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türk Kızılayı Ürdün'de yetimlere iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 01:21 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Ürdün'de yetimlere iftar verdi

AMMAN (AA) -
Türk Kızılayı, Ürdün'de yetimlere iftar verdi.

Başkent Amman'da Ürdün Kızılayının koordinasyonuyla düzenlenen iftara, yüzlerce yetimin yanı sıra Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile Ürdün Kızılayı Genel Başkanı Muhammed el-Hadid de katıldı.

Karagöz ile Hadid iftarın ardından yetimlere gıda paketleri dağıttı.

Türk Kızılayı yetkilisi Ömer Kemal Boralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün Kızılayının koordinasyonuyla Amman'da 550 kişiye iftar verildiğini ifade etti.

Program kapsamında bin gıda paketi dağıtılacağını söyleyen Boralı, bugün 150 gıda paketinin dağıtıldığını ve dağıtımın önümüzdeki günlerde süreceğini belirtti.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Karagöz de Türk ve Ürdün Kızılayı sayesinde 500'den fazla kişiye iftar verildiğini, bu faaliyet dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Programla yetim çocukların sıkıntılarını hafifletmenin amaçlandığını kaydeden Karagöz, girişim dolayısıyla Türk Kızılayına teşekkür etti.

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Bakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendi (4)Bakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendi (4)
"Muharrem Bey dersine çalışmıyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Ürdün Ürdün Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

AK Parti'li Tuğrul Türkeş: MHP ve AK Parti ittifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra bitecek

AK Parti'li Tuğrul Türkeş: MHP ve AK Parti ittifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra bitecek

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.