AMMAN (AA) -
Türk Kızılayı, Ürdün'de yetimlere iftar verdi.
Başkent Amman'da Ürdün Kızılayının koordinasyonuyla düzenlenen iftara, yüzlerce yetimin yanı sıra Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile Ürdün Kızılayı Genel Başkanı Muhammed el-Hadid de katıldı.
Karagöz ile Hadid iftarın ardından yetimlere gıda paketleri dağıttı.
Türk Kızılayı yetkilisi Ömer Kemal Boralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün Kızılayının koordinasyonuyla Amman'da 550 kişiye iftar verildiğini ifade etti.
Program kapsamında bin gıda paketi dağıtılacağını söyleyen Boralı, bugün 150 gıda paketinin dağıtıldığını ve dağıtımın önümüzdeki günlerde süreceğini belirtti.
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Karagöz de Türk ve Ürdün Kızılayı sayesinde 500'den fazla kişiye iftar verildiğini, bu faaliyet dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.
Programla yetim çocukların sıkıntılarını hafifletmenin amaçlandığını kaydeden Karagöz, girişim dolayısıyla Türk Kızılayına teşekkür etti.
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