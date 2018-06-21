Türk Kızılayı ve AFAD'dan Telaferli Türkmenlere insani yardım

MUSUL (AA) - Türk Kızılayı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Irak'ın Telafer ilçesindeki Türkmen ailelere gıda, giysi ve ilaç yardımında bulundu.

Türkmen beldesi Telafer'de yaraları sarmaya devam eden Kızılay ve AFAD ekipleri, 2 bin koli gıda ve bin koli giysiyi ihtiyaç sahibi Türkmen ailelere teslim etti.

Gıda kolisinde bir ailenin ihtiyaç duyduğu temel gıda maddeleri yer alırken, her bir giysi kolisinde ise yetişkin ve çocuk olmak üzere 10 parça kıyafet bulunuyor. Ayrıca 15 bin adet ilaçtan oluşan koliler de Telafer Devlet Hastanesi yetkililerine teslim edildi.

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Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven, yardımların teslimi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AFAD Başkanlığımız ve Türk Kızılayı olarak Telafer'de yardımlarımızı dağıttık. Türk Kızılayı olarak bin adet giysi kolisi, yani yaklaşık 5 bin kişilik giysi yardımı ve AFAD'a ait 2 bin gıda kolisi yani yaklaşık 10 bin kişiye tekabül eden bir gıda yardımı yaptık. Telafer'deki Türkmen kardeşlerimize bu yardımlarımız sürecektir."