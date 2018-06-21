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Türk Kızılayı ve AFAD'dan Telaferli Türkmenlere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 19:41 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı ve AFAD'dan Telaferli Türkmenlere insani yardım

MUSUL (AA) - Türk Kızılayı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Irak'ın Telafer ilçesindeki Türkmen ailelere gıda, giysi ve ilaç yardımında bulundu.

Türkmen beldesi Telafer'de yaraları sarmaya devam eden Kızılay ve AFAD ekipleri, 2 bin koli gıda ve bin koli giysiyi ihtiyaç sahibi Türkmen ailelere teslim etti.

Gıda kolisinde bir ailenin ihtiyaç duyduğu temel gıda maddeleri yer alırken, her bir giysi kolisinde ise yetişkin ve çocuk olmak üzere 10 parça kıyafet bulunuyor. Ayrıca 15 bin adet ilaçtan oluşan koliler de Telafer Devlet Hastanesi yetkililerine teslim edildi.

- Ramazan ayından bu yana 20 bin gıda kolisi dağıtıldı

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven, yardımların teslimi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AFAD Başkanlığımız ve Türk Kızılayı olarak Telafer'de yardımlarımızı dağıttık. Türk Kızılayı olarak bin adet giysi kolisi, yani yaklaşık 5 bin kişilik giysi yardımı ve AFAD'a ait 2 bin gıda kolisi yani yaklaşık 10 bin kişiye tekabül eden bir gıda yardımı yaptık. Telafer'deki Türkmen kardeşlerimize bu yardımlarımız sürecektir."

Ramazan ayından bu yana AFAD eliyle bölgede 20 bin gıda kolisi dağıttıklarını aktaran Özgüven, şöyle devam etti:

"Bu yardımlarla yaklaşık 90 bin kişiye ulaştık. Sığınmacı ve göçmen ailelere yönelik yardımlarımız sürüyor. Ayrıca bugün 15 bin adet ilaç yardımında bulunduk. Türk Kızılayı olarak bugün Tealfer Devlet Hastanesi'ne bir tırlık ilaç yardımı getirdik."

Öte yandan Telafer Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Dr. Hazım Selman da ilaç yardımından dolayı Türk Kızılayı'na ve AFAD'a teşekkür etti.

Selman, şunları kaydetti:

"Telafer'de acil servisimiz ve ameliyathanemiz için ilaç ve tıbbi cihaz sıkıntısı yaşıyoruz. Bağdat'tan bize yardım geldi ama yetmiyor. Ayrıca doktor sayısı da yetersiz kalıyor."

- Türk Kızılayı 15 yıldır yardım ediyor

Yardımların organize edilmesine destek veren Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Nurettin Kaplan da Türk Kızılayı'nın sadece bugün değil 15 yıldır kendilerine yardım ettiğini, aynı şekilde AFAD'ın da sürekli yardım sağladığını ifade etti.

"Bugün yine Telafer ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırıldığını" kaydeden Kaplan, "Biz tüm Türkiye halkına, Türkiye hükümetine, Kızılay ve AFAD'a teşekkür ediyoruz. Telafer halkını yalnız bırakmadınız. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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AFAD ırak ITC Telafer Türk Kızılayı

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