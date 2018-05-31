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Türk Kızılayı ve TDV'den Afganistan'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:56 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı ve TDV'den Afganistan'da iftar

KABİL (AA) - Türk Kızılayınca "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'de 550 yetim çocuğa iftar verildi.

Tahiyye Mesken Yetimhanesinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İslam İşbirliği Teşkilatı Kabil Ofisi Temsilcisi Hüseyin Avni Botsalı, Afganistan Kızılay Başkanı Mirveyis Ekremi, Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanı Mücahit Salih Duran ve beraberindekiler katıldı.

İftar sonrası açıklama yapan Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanı Duran, Türk Kızılayının dünya genelindeki yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Afganistan'da da iftar programları ve gıda yardımları yapılacağını ifade eden Duran, ''Bu akşam da Tahiyye Mesken Yetimhanesinde 550 yetim çocuğa iftar verdik.'' dedi.

Duran, Türk Kızılayının Afganistan'daki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

- TDV'den 300 öğrenciye iftar

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın başkenti Kabil'de yurtta kalan 300 öğrenciye iftar verdi.

Kabil Üniversitesindeki programa Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Atakan Doğan, Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, Afganistan Türkmenleri İslami Birlik Şurası Başkanı Sayed Nematullah Sadat ve TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Uzmanı Yahya Uyar katıldı.

Uyar, iftar öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki mazlumların yanında yer aldığını vurguladı. TDV olarak Afganistan'da çeşitli yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Uyar, bu yardımların artarak devam edeceğini bildirdi.

Uyar, ''Biz Afganistanlıları kendi kardeşimiz gibi görüyoruz, yardımları da kardeşliğin bir göstergesi olarak yapıyoruz.'' dedi.

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