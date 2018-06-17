Türk Kızılayı Yemen'de ilk yardım çadırları kurdu

ADEN (AA) - Türk Kızılayı, Yemen'in Aden kentinde ilk yardım çadırları kurdu.

Çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı Yemen'de Türk Kızılayı, Yemen Kızılayı iş birliğiyle Aden'in çeşitli ilçelerinde ilk yardım çadırları kurdu.

Türk Kızılayı yetkilisi Mehmet Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay ekibinin Ramazan Bayramı'nda herhangi bir olağanüstü duruma müdahale etmek için Aden'in çeşitli ilçelerinde ilk yardım çadırları kurduğunu belirtti.

Sancar, Yemen Kızılayı iş birliğinde yapılan bu faaliyetlerle, Aden halkına bayramda rahat etmeleri için insani yardım hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Sancar, ilk yardım çadırlarının Türk Kızılayı'nın Aden'de ve civar kentlerde önümüzdeki günlerde gerçekleştirmek istediği projelerin bir parçası olduğunu aktardı.

Yemen Kızılayı Başkanı Abdunnasır el-Berkani de Türk Kızılayına verdiği destekler ile yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür etti.

Türkiye, uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

