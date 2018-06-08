Türk Kızılayı yöneticisi Etiyopya'da ayakkabısını da bağışladı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da yaklaşık 1000 aileye ramazan yardımı ulaştıran Türk Kızılayı ekibine başkanlık eden Sabahattin Tezdiğ, dönüş yolunda sokakta yalın ayak duran 50 yaşlarında yoksul bir adama kendi ayakkabılarını giydirdi.

Ramazan ayının başından bu yana ülkenin tarihi Harar şehrinde çalışmalar yürüten Türk Kızılayı, yaklaşık bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyası dağıttı ve zor şartlar altında yaşayan yüzden fazla yetime iftar verdi.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ'in Harar şehrinden dönerken aracı durdurarak sokakta yalın ayak oturan bir adama kendi elleriyle çantasından ayakkabısını çıkartıp giydirmesi ise duygu dolu anlar yaşattı.

Kendisine yaklaşan bir yabancının kendi elleriyle ayağına ayakkabı giydirmesi karşısında şaşkınlığa uğrayan ve gözleri dolan 50 yaşlarındaki adam ağlamamak için kendini zor tuttu.

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Ülkede yapılan çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tezdiğ, yapılan gıda yardımlarıyla bin aileye bir ay boyunca yetecek erzakın temin ediliğini kaydetti.