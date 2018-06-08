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Türk Kızılayı yöneticisi Etiyopya'da ayakkabısını da bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ'in başkanlık ettiği heyet, Etiyopya'nın Harar şehrinde yaklaşık 1000 aileye gıda yardımı ulaştırdı - Tezdiğ'in dönüş yolunda beraberinde getirdiği yedek ayakkabılarını sokaktaki bir evsize elleriyle giydirmesiyle duygu dolu anlar yaşandı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da yaklaşık 1000 aileye ramazan yardımı ulaştıran Türk Kızılayı ekibine başkanlık eden Sabahattin Tezdiğ, dönüş yolunda sokakta yalın ayak duran 50 yaşlarında yoksul bir adama kendi ayakkabılarını giydirdi.

Ramazan ayının başından bu yana ülkenin tarihi Harar şehrinde çalışmalar yürüten Türk Kızılayı, yaklaşık bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyası dağıttı ve zor şartlar altında yaşayan yüzden fazla yetime iftar verdi.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ'in Harar şehrinden dönerken aracı durdurarak sokakta yalın ayak oturan bir adama kendi elleriyle çantasından ayakkabısını çıkartıp giydirmesi ise duygu dolu anlar yaşattı.

Kendisine yaklaşan bir yabancının kendi elleriyle ayağına ayakkabı giydirmesi karşısında şaşkınlığa uğrayan ve gözleri dolan 50 yaşlarındaki adam ağlamamak için kendini zor tuttu.

- Hilal-i Ahmer şubesi binası restore edilecek

Ülkede yapılan çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tezdiğ, yapılan gıda yardımlarıyla bin aileye bir ay boyunca yetecek erzakın temin ediliğini kaydetti.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla onlarca ülkede iftar yemeği verildiğini hatırlatan Tezdiğ, ay boyunca amaçlarının yaklaşık 10 milyon insana ulaşmak olduğunu ifade etti.

Bölgede koşulların iyi olmadığını söyleyen Tezdiğ, "Harar'da standartlar çok düşük. Hastane koşulları yetersiz, su kıtlığı var ve gıda sıkıntısı yaşıyorlar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Harar'da da çalışmalarımız devam edecek. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan her ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyoruz." dedi.

Tezdiğ, Harar şehrindeki eski Hilal-i Ahmer şubesi binasının restorasyonu için de Türkiye'de temaslara ve görüşmelere başlanacağını belirtti.
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- Kendi elleriyle giydirdi

Şehirdeki yardım çalışmalarına katılan Kızılay İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi Barış Baltacıoğlu ise Harar'dan dönüşte yaşanan duygu dolu anları şöyle anlattı:

"Yönetim kurulu üyemiz Tezdiğ ile beraber Harar'dan Dire Dawa şehrindeki havalimanına intikal ediyorduk. Kendisi bir anda aracı geriye çevirmemizi istedi. Biz de herhalde bir şey oldu, araçtan bir şey düştü diye zannettik. 'Şurda duralım' dedi. Kapıyı açtık, indi. O sırada yerde yatar pozisyonda bulunan 50-55 yaşlarındaki ihtiyaç sahibinin yanına doğru gelerek onu kaldırmasına yardımcı olmamazı istedi. Birşeyler konuştular. Çantasını açtı, çantasından yanında getirdiği temiz bir ayakkabıyı çıkartıp yerde yatan amcaya giydirmesine yardımcı olmamızı istedi. O sırada hem ihtiyaç sahibinin hem de bizlerin gözleri doldu. Uçağımıza çok az bir zaman kalmıştı. Çok fazla konuşamadan vedalaşıp, ayrıldık."

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Harar Kızılay

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