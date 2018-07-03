Türk Kızılayına 1 milyon 288 bin kan bağışı

Türk Kızılayına yılın ilk 6 ayında 1 milyon 288 bin 929 ünite kan bağışlandı.

Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 300 noktada alınan kan bağışları, hastanelerde tedavi gören hastalara ulaştırılıyor.

Geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyon 219 bin 690 ünite kan bağışı yapılan Türk Kızılayı, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 288 bin 929 ünite kan bağışına ulaştı.

En fazla artış yüzde 19 ile Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi, yüzde 18 ile Batı Bölge Kan Merkezi, yüzde 15 ile Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinde gerçekleşti.

Türk Kızılayının, Ulusal Güvenli Kan Temini programının hedefi olan 2 milyon 501 bin ünite kan bağışına yıl sonunda ulaşabilmek için kan bağış merkezi, mobil kan bağış aracı ve personel sayısını artırarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- En fazla bağış Avrupa Bölge Kan Merkezinde

İstanbul'daki Avrupa Bölge Kan Merkezi, bölgeler bazında toplam bağışta birinci sırada yer aldı. Geçen yılın ilk 6 ayında 150 bin 138 ünite kan bağışı alan merkez, bu yılın aynı döneminde bu sayıyı 164 bin 892 üniteye çıkardı.