Türk Kızılayı'ndan Afrinli sivillere yardım

Türk Kızılayı Ankara, Kayseri, Erzincan ve Eskişehir şubeleri tarafından toplanan bir tır dolusu çizme, Afrin'deki sivillere ulaştırılmak üzere Hatay'a geldi.

Türk Kızılayı Lojistik Merkezinde, yardımların toplandığı 4 şube adına, AA muhabirine açıklama yapan Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, AA muhabirine, 1 ay sürecek kampanyaya, ülkenin dört bir tarafından destek verildiğini söyledi.

Hizanlıoğlu, "Vatandaşlarımızla Afrin'deki sivil halka yönelik bir yardım söz konusu. Bu çerçevede bugün Ankara, Kayseri, Erzincan ve Eskişehir illerimizden toplanan, özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde çocukların çok yoğun ihtiyacı olan çizmeler var. 4 bin çizmeyle dört ilimiz bu kampanyaya katıldı. Bu çerçevede bugün Şefkat Nöbeti'ne dahil olduk." dedi.

Bir tır dolusu çizmenin Hatay'daki lojistik merkezine teslim edildiğini ifade eden Hizanlıoğlu, en yakın zamanda Afrin'deki ihtiyaç sahibi sivillere çizmelerin ulaştırılacağını kaydetti.

Hizanlıoğlu, isteyen vatandaşların, 2868'e kısa mesaj atarak 10 liralık bağışlarla Şefkat Nöbeti'ne katkı sunabileceklerini hatırlattı.

Öte yandan, çocukların Afrin'deki Mehmetçiğe yazdığı mektuplarla dolu koli de Hizanlıoğlu tarafından askerlere ulaştırılmak üzere Hatay'daki Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.