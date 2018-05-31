Türk Kızılayından Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'daki yetimlere iftar

Başkent Tiran'daki yüzlerce yetim ve aileleri, Türk Kızılayı tarafından kurulan iftar sofrasında buluştu. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Cem Baş, yaptığı konuşmada, Türk Kızılayının, 150 yıldır dünyanın çeşitli yerlerinde savaşta, barışta, doğal felaketlerde ve zor günlerde hayır faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

TİRAN/PRİZREN/İŞTİP (AA) - Türk Kızılayı tarafından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'da iftar verildi.

Türk Kızılayı temsilcisi Kerim Düzcan da sözlerine, ramazanı tebrik ederek başlarken, Türk Kızılayının Dünya Yetimler Günü iftarına katılanlara teşekkür etti.

Türk Kızılayı, gün içerisinde Berat şehrinde 200 yardım paketi dağıtırken, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) bünyesindeki yetimlere yönelik 800 yardım paketi daha dağıtılacak.

Kosova'nın Prizren şehir merkezinde kurulan iftar sofrasına ise yaklaşık 500 kişi katıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, bu tür etkinliklerin, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin çok güzel örneklerini sergilediğini ifade etti.

Bu iftarın, dünyanın 33 ülkesinde düzenlendiğini kaydeden Kılıç, "Kosova da bizim için çok ayrı bir ülke, her bakımdan, bizim insani ilişkilerimiz bakımından, tarihi kültürel birlikteliğimiz ve bizim ortak mirasımız çerçevesinde çok özel yaklaştığımız, çok özel duygularla, hislerle bağlı olduğumuz bir ülke." şeklinde konuştu.

Üsküdar Kızılay Şube Başkanı Mustafa Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bunun amacı, bütün dünyada aynı duyguyla yetimlerimizin başını okşayabilmek. Onlara bir nebze dokunabilirsek, onları bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.