HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türk Kızılayından Bosnalı yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 23:37 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Bosna Hersek'in Zenica şehri yakınlarındaki Nemila kasabasında, yetim çocuklara iftar verildi - Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan: "Ramazanın hayrından ve bereketinden, yoksul, muhtaç, yetim, öksüz, dul olan kişilerin de istifade etmesini istiyoruz. Bunu da bağışçılarımızın engin cömertliğine güvenerek yapıyoruz"

ZENİCA (AA) - Türk Kızılayı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Bosna Hersek'in Zenica şehri yakınındaki Nemila kasabasında, yetim çocuklar için iftar verdi.

Camil Sijaric İlkokulu'nun spor salonunda düzenlenen ve Zenica şehri ile civardaki ilçelerden yetim çocukların yer aldığı iftar programına, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan'ın yanı sıra yerel yöneticiler ve Bosnalı şehit aileleri de katıldı.

İbrahim Altan, burada yaptığı açıklamada, "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle dünyanın her tarafında yetimlerle ilgili bu tür programlar gerçekleştirildiğini aktararak, Türk Kızılayı olarak 35 ülkede yetimler için iftar sofraları kurduklarını söyledi.

Nemila'da yapılan iftara yaklaşık 500 kişinin katıldığını ifade eden Altan, "Ramazanın hayrından ve bereketinden, yoksul, muhtaç, yetim, öksüz, dul olan kişilerin de istifade etmesini istiyoruz. Bunu da bağışçılarımızın engin cömertliğine güvenerek yapıyoruz." diye konuştu.

Altan, hadis-i şeriflerde de yetimlerden, korunması, gözetilmesi ve haklarına dikkat edilmesi gereken kişiler olarak bahsedildiğini anımsatarak, Müslümanlar olarak, bütün yetimlerin sahibi olmaya gayret ettiklerini söyledi.

İftar verilen 35 ülkede gıda yardımları da yaptıklarını belirten Altan, Türk Kızılayının yurt dışında yürüteceği faaliyetlerle 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

İftarın ardından dua okundu, Boşnakça ilahiler söylendi.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!
Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Ramazan Dünya Yetimler Günü bosna hersek iftar Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.