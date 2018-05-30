Türk Kızılayından Bosnalı yetimlere iftar

ZENİCA (AA) - Türk Kızılayı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Bosna Hersek'in Zenica şehri yakınındaki Nemila kasabasında, yetim çocuklar için iftar verdi.
Camil Sijaric İlkokulu'nun spor salonunda düzenlenen ve Zenica şehri ile civardaki ilçelerden yetim çocukların yer aldığı iftar programına, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan'ın yanı sıra yerel yöneticiler ve Bosnalı şehit aileleri de katıldı.
İbrahim Altan, burada yaptığı açıklamada, "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle dünyanın her tarafında yetimlerle ilgili bu tür programlar gerçekleştirildiğini aktararak, Türk Kızılayı olarak 35 ülkede yetimler için iftar sofraları kurduklarını söyledi.
Nemila'da yapılan iftara yaklaşık 500 kişinin katıldığını ifade eden Altan, "Ramazanın hayrından ve bereketinden, yoksul, muhtaç, yetim, öksüz, dul olan kişilerin de istifade etmesini istiyoruz. Bunu da bağışçılarımızın engin cömertliğine güvenerek yapıyoruz." diye konuştu.
Altan, hadis-i şeriflerde de yetimlerden, korunması, gözetilmesi ve haklarına dikkat edilmesi gereken kişiler olarak bahsedildiğini anımsatarak, Müslümanlar olarak, bütün yetimlerin sahibi olmaya gayret ettiklerini söyledi.
İftar verilen 35 ülkede gıda yardımları da yaptıklarını belirten Altan, Türk Kızılayının yurt dışında yürüteceği faaliyetlerle 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
İftarın ardından dua okundu, Boşnakça ilahiler söylendi.
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