Türk Kızılayından Bulgaristan'da gıda yardımı

SOFYA (AA) - Her yıl milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım elini uzatan Türk Kızılayı, Bulgaristan'da bin gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılayı, ramazan dolayısıyla sürdürdüğü kampanya çerçevesinde Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan'ın kuzeyindeki Razgrad, Tırgovişte ve Şumnu şehirlerinin yanı sıra güneydoğudaki Filibe şehri ve çevresinde gıda yardımı dağıtımında bulundu.

Ayçiçeği yağı, domates salçası, şeker, zeytin, pirinç, makarna gibi gıda çeşitlerini içeren, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan bin paket, Bulgar Kızılhaçının da yardımıyla sahiplerini buldu.

