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Türk Kızılayı'ndan Erbil'deki iç göçmenlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:51 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı'ndan Erbil'deki iç göçmenlere iftar

ERBİL (AA) - Türk Kızılayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Musullu iç göçmenler için iftar programı düzenledi.

Erbil kent merkezinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Herşem Kampı'nda düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Güven de katıldı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Güven, Herşem Kampı'nda bin 500 kişiye iftar verdiklerini ve 380 koli de gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.

Güven, "Her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatan Türk Kızılayı, yine hayırseverlerin bağışlarıyla ramazan ayında Ortadoğu'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş coğrafyadaki ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kuruyor." dedi.

İftar programına katılan Erbil Başkonsolosu Karaçay ise şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı'nın yardımıyla bir iftar verip, gıda yardımında bulunduk. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun ırk, din ve mezhep gözetmeksizin yardım eden bir ülke. Herşem Kampı'nda bulunan Musullulara küçük de olsa bir hediye sunduk."

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Erbil gıda yardımı iftar Musullu iç göçmenler Türk Kızılayı

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