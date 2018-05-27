Türk Kızılayı'ndan Filistinlilere ramazan yardımı

KUDÜS (AA) – Türk Kızılayı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere kumanya yardımında bulundu.

Türk Kızılayı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde yaşayan yardıma muhtaç 300 Filistinli aileye Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Kudüs Zekât Komitesi aracılığıyla kumanya yardımı yaptı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Kudüs Delegasyonu Başkanı Halim Sertaç Açıcı, "İşgal altındaki Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de ramazan gıda kolileri dağıtıyoruz." dedi.

Filistin'de Türk Kızılayı'nın yardımlarının devam ettiğini vurgulayan Açıcı, Türk Kızılayı'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kurduğu iftar sofrası başta olmak üzere Filistin'in çeşitli bölgelerinde 500 kişiye iftar yemeği verdiğini ifade etti.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da daha önce yaptığı açıklamada, ramazan ayında Filistin'in farklı bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulunduklarını belirtmiş ve bu bağlamda İsrail ablukası altındaki Gazze'de 30 bin aileye gıda yardımı sağlanacağını aktarmıştı.

