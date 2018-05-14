Türk Kızılayı'ndan Gazze'ye tıbbi destek

GAZZE (AA) – Türk Kızılayı, Gazze'den yükselen "acil yardım" çağrısına karşılık Filistin Kızılayı'na 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Türk Kızılayı Gazze Delegasyonu Başkanı Yiğit Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde gerçekleşen gösterilerde ve bugün Gazze Şeridi sınırında yaşanan olaylarda İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinlilere destek amacıyla Filistin Kızılayı'na 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapıldığını söyledi.

Türk Kızılayı'nın Gazze Operasyon Sorumlusu Alptekin Akaydın da Gazze'de yaşanan olayların başından bu yana Türk Kızılayı'nın tedbirini aldığını ve acil yardım çağrısına hızlıca karşılık verildiğini belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı tarafından sabah erken saatlerde tüm dünyaya yapılan çağrılarda, İsrail askerleri tarafından "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılanlara karşı yürütülen katliamda binlerce yaralıya sağlık hizmeti verilmesinde büyük sıkıntı yaşandığı belirtilmiş, acil servisler için tıbbi malzeme ve ilaç yardımı talebinde bulunulmuştu.