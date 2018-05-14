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Türk Kızılayı'ndan Gazze'ye tıbbi destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı'ndan Gazze'ye tıbbi destek

GAZZE (AA) – Türk Kızılayı, Gazze'den yükselen "acil yardım" çağrısına karşılık Filistin Kızılayı'na 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Türk Kızılayı Gazze Delegasyonu Başkanı Yiğit Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde gerçekleşen gösterilerde ve bugün Gazze Şeridi sınırında yaşanan olaylarda İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinlilere destek amacıyla Filistin Kızılayı'na 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapıldığını söyledi.

Türk Kızılayı'nın Gazze Operasyon Sorumlusu Alptekin Akaydın da Gazze'de yaşanan olayların başından bu yana Türk Kızılayı'nın tedbirini aldığını ve acil yardım çağrısına hızlıca karşılık verildiğini belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı tarafından sabah erken saatlerde tüm dünyaya yapılan çağrılarda, İsrail askerleri tarafından "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılanlara karşı yürütülen katliamda binlerce yaralıya sağlık hizmeti verilmesinde büyük sıkıntı yaşandığı belirtilmiş, acil servisler için tıbbi malzeme ve ilaç yardımı talebinde bulunulmuştu.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 binden fazla Filistinliyi yaraladı.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında şehit olan Filistinlilerin sayısı ise 100'ü aştı.

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