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Türk Kızılayından Gürcistan'da ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Türk Kızılayından Gürcistan'da ramazan yardımı

TİFLİS (AA) - Türk Kızılayı, ramazan ayı dolayısıyla Gürcistan'da 5 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılayı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Kızılhaç Örgütü Gürcistan Ofisi ve Gürcistan Müslümanlar İdaresi ile iş birliğinde Gürcistan'da ihtiyaç sahibi ailelere bin gıda kolisi dağıttı.

Başkent Tiflis'te faaliyet gösteren ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne bağlı "Yalnız Değilsin" Yaşlılar Sosyal Merkezine de Türk Kızılayı desteğiyle 150 adet gıda kolisi ulaştırıldı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı yetkilisi Reşid Baştuğ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde birçok ülkede yaptıkları gibi Gürcistan'da da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

30 Mayıs'ta başlattıkları dağıtımın bugün sona erdiğini kaydeden Baştuğ, "Gürcistan'da yaşayan ihtiyaç sahibi kişiler için bin adet gıda kolisi tedarik edildi. Gıda kolisi içinde temel gıda malzemeleri olan un, pirinç, şeker, makarna, yağ gibi birçok ürün var. Bunlar bir ailenin ihtiyacını yaklaşık iki hafta giderecek şekilde hazırlandı." dedi.

Baştuğ, başkent Tiflis ve çevresindeki köylerde yaşayan toplam 5 bin kişiye gıda yardımı sağladıklarını ifade ederek Türk Kızılayı olarak Gürcistan'da gelecekte de benzer faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Ramazan yardımı Türk Kızılayı

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