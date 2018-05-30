Türk Kızılayı'ndan Kırgızistan'da yetimlere iftar

BİŞKEK (AA) - Türk Kızılayı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Altın Yuva Talebe Yetimhanesi'nde iftar verildi.

Türk Kızılayı tarafından Çuy Bölgesi Issık Ata İlçesi Novo-Pokrovka köyündeki yetimhanede düzenlenen iftara, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasiliki Fırat, Kırgız ve Türk Kızılayı temsilcileri ile Türk iş adamları katıldı.

Altın Yuva Talebe Yetimhanesi Müdür Yardımcısı Şakir Dursunoğlu'nun ev sahipliğinde verilen iftarda, çocuklara geleneksel yemekler ikram edildi.

İftarı organize eden Türk Kızılayı Temsilcisi Fatih Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla, Kırgızistan'da yetimlere iftar verdiklerini aktardı.

Türk Kızılayı'nın dünyanın 34 ülkesinde iftar programları düzenlediğini vurgulayan Aytekin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, üç ayrı yetim yurduna ramazan ayına özel hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Yetimhanenin Müdür Yardımcısı Dursunoğlu da, Türk Kızılayı'nın düzenlediği iftar programına talebeleri ile birlikte yaklaşık 150 kişinin katıldığını belirterek, Türk Kızılayı'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İftar programı sofra duasıyla sona erdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, her yıl ramazan ayının 15. gününü "Dünya Yetimler Günü" ilan etmesi dolayısıyla yetimlere özel iftar etkinlikleri düzenleniyor.

