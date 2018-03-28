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Türk Kızılayından Kosova'da yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı ve Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü

PRİZREN/MAMUŞA (AA) - Türk Kızılayı ve Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı iş birliğiyle, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren ve Mamuşa'da ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım dağıtıldı.

Türkiye'den getirilen 2 tır muhtelif giyim, tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi malzemeler, çocuk oyuncakları ile bin adet gıda kolisi içeren yaklaşık 80 bin avro değerindeki yardımlar, daha önce Kosova Kızıl Haç yardımıyla Prizren ve Mamuşa'da belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Mamuşa'daki yardım dağıtımına Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın yanı sıra bazı Türk yardımlaşma kuruluşu ve Türk Temsil Heyeti temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki ihtiyaç sahipleriyle birlikte paylaşım yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Diğer önemli bir hususun da gönül coğrafyası olarak tanımladıkları bu bölgedeki insanlarla aralarındaki insani bağların güçlendirilmesi olduğunun altını çizen Kıvılcım Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin hem sivil toplumunun, hem bizim bütün kurumlarımızın resmi olsun, belediyelerimiz olsun Kosova'ya ve bu coğrafyaya ve Balkan coğrafyasının tamamına da o insani dokunuşumuzu, yardım elimizi daima uzattığımızın da en güzel göstergelerinden birisini oluşturuyor."

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tan da projelerini, 19 ülkedeki yardım ekipleriyle tüm dünyaya ulaştırdıkları gibi kardeş ülke Kosova'da da bu etkinliklerini gerçekleştirmeye çalıştıklarına işaret ederek, Türk Kızılayının 1999 yılından beri Kosova'nın yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı.

Türk Kızılayı olarak hiçbir ayırım yapmaksızın Türkiye'nin Kosova'daki tüm kardeşlerine ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Ercan Tan, "Ülkemizdeki kendi kardeşlerimiz, Suriye, Somali, Yemen gibi bir çok ülkede ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi, Kosova'daki kardeşlerimizin de ihtiyaçları için her zaman yanlarında olacağız." şeklinde konuştu.

- Prizren'de yardım dağıtımı

Türk Kızılayı ve Türk Temsil Heyeti Başkanlığı temsilcileri, Prizren şehrinde de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Prizrenli Taduşka ailesinin 28 yaşındaki engelli çocuğuna Türk Kızılayı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Duyduğu mutluluğu paylaşan anne Hadiye Taduşka, "Türk Kızılayına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah yardımlar hep böyle devam eder." dedi.

Türk Kızılayının yardım dağıttığı bir başka Prizrenli aile de Berişa ailesi oldu.

Türkiye'nin sağladığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Lebibe Berişa, "Bizlere yardım ettiniz. Bu yardımlara vesile olanlara Allah iyilikler nasip etsin." diye konuştu.

Türk Kızılayının, Kosova'nın farklı şehirlerinde yardım dağıtımlarına devam edeceği de ifade edildi.

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Kosova Mamuşa Prizren Türk Kızılayı

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