Türk Kızılayı'ndan mazlum coğrafyaları anlatan 2 belgesel

İSTANBUL (AA) - Dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü insani yardım operasyonlarını belgesellerle tarihe not düşen, tanık olduklarını insanlığa bu şekilde de anlatan Türk Kızılayı, iki yeni belgesel hazırladı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, savaşın ayırdığı bir ailenin birleştirmesini konu alan "Samir'in Rüyası" ile ülkelerinden göçe zorlanan Arakanlıların dramını tanıklarının gözünden anlatan "3 Kadın" belgeseli yaşanan acılara merhem olmak için Türkiye'nin verdiği mücadeleyi de anlatıyor.

Afganistan'daki şiddet ortamından kaçan ve Danimarka'daki ailesine ulaşmak için binlerce kilometre yürüyerek geldiği Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 9 yaşındaki Abdul Samir Zaheri, Türk Kızılayı'nın çabalarıyla ailesine kavuştu.

Dayısı ile dağ yollarını aşarak binlerce kilometreyi ağır kış şartlarında yürüyen ve bu nedenle elleri donarak kangren olan Samir, ölmesinden korkan dayısının kendisini Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir dinlenme tesisinde bırakmasının ardından vatandaşlarca bulundu. Yurt dışına kaçmaya çalışırken botları batan ve sonrasında Erzurum'a dönerek öldü sandığı yeğeninin tedavi edildiğini öğrenen dayı ise çocukları ile birlikte yolculuğuna devam etti.