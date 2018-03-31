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Türk Kızılayı'ndan mazlum coğrafyaları anlatan 2 belgesel

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:03 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, savaşın ayırdığı bir ailenin birleştirmesini konu alan "Samir'in Rüyası" ile ülkelerinden göçe zorlanan Arakanlıların dramını tanıklarının gözünden anlatan "3 Kadın" belgeselini hazırladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü insani yardım operasyonlarını belgesellerle tarihe not düşen, tanık olduklarını insanlığa bu şekilde de anlatan Türk Kızılayı, iki yeni belgesel hazırladı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, savaşın ayırdığı bir ailenin birleştirmesini konu alan "Samir'in Rüyası" ile ülkelerinden göçe zorlanan Arakanlıların dramını tanıklarının gözünden anlatan "3 Kadın" belgeseli yaşanan acılara merhem olmak için Türkiye'nin verdiği mücadeleyi de anlatıyor.

Afganistan'daki şiddet ortamından kaçan ve Danimarka'daki ailesine ulaşmak için binlerce kilometre yürüyerek geldiği Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 9 yaşındaki Abdul Samir Zaheri, Türk Kızılayı'nın çabalarıyla ailesine kavuştu.

Dayısı ile dağ yollarını aşarak binlerce kilometreyi ağır kış şartlarında yürüyen ve bu nedenle elleri donarak kangren olan Samir, ölmesinden korkan dayısının kendisini Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir dinlenme tesisinde bırakmasının ardından vatandaşlarca bulundu. Yurt dışına kaçmaya çalışırken botları batan ve sonrasında Erzurum'a dönerek öldü sandığı yeğeninin tedavi edildiğini öğrenen dayı ise çocukları ile birlikte yolculuğuna devam etti.

Dinlenme tesisinde tek başına, soğuktan elleri donmuş halde bulunan ve hastanede tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk yuvasına yerleştirilen 9 yaşındaki Samir'in aile özlemi, Türk Kızılayı ve Danimarka Kızılhaçı iş birliğinde yürütülen yoğun girişimler sonucunda mutluluğa dönüştü.

- "Samir'in Rüyası" finalde

Samir'in ailesine kavuşmak için çıktığı yolculuğun hikayesi "Samir'in Rüyası" belgeselinde anlatıldı. Yönetmenliğini Armağan Pekkaya, müziklerini Tolga Akkuş, kurgusunu Fatih İşçi'nin üstlendiği Türk Kızılayı yapımı belgesel film, 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde finale kaldı. 19-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin "Ulusal Belgesel Yarışması" kategorisinde yer alan belgesel, en güçlü adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

- Arakandaki dramı resmeden "3 Kadın"

Ülkeleri Myanmar'da 2012 yılından bu yana sistematik olarak baskı ve işkence gören, yüz binlercesi komşu ülke Bangladeş'e sığınan, farklı ülkelere göç eden Arakanlı Müslümanlara uzun süredir insani yardımda bulunan Türk Kızılayı, yaşanan insani dramı olayın tanıklarının gözünden anlattı.

Umme, Refika ve Habia adlı 3 kadının gerçek hikayesini konu alan belgesel, vatanlarından zorla koparılan ve işkencelere maruz kalan insanların sesini dünyaya haykırıyor.

Türkiye'ye binlerce kilometre uzaklıkta yaşananları farklı bir pencereden anlatan belgeselin yönetmenliğini Armağan Pekkaya, müziklerini Tolga Akkuş, kameramanlığını Özgür Altınay, kurgusunu Fatih İşçi ve Serkan Özkaptan yaptı.

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"3 Kadın" "Samir'in Rüyası" belgesel Türk Kızılayı

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