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Türk Kızılayı'ndan Mescid-i Aksa'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı'ndan Mescid-i Aksa'da iftar

KUDÜS (AA) - Türk Kızılayı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan boyunca iftar programı düzenleyecek.

Türk Kızılayı'nın iftar etkinliğinden her gün ihtiyaç sahipleriyle birlikte Filistinliler ve iftarını Mescid-i Aksa'da açmak isteyen 500 kişi yararlanıyor.

Farklı şehirlerden Mescid-i Aksa'ya gelen misafirler iftarlarını Türk Kızılayı'nın ikramı ile açmaları nedeniyle Filistinliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

İftar programının yanı sıra Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtımı da yapacak olan Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi ailelerin bir aylık ihtiyacını karşılamaya yetecek gıda kolilerinin Gazze ve Kudüs'teki 5 bin aileye dağıtılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin iftar Mescid-i Aksa Türk Kızılayı

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