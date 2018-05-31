Türk Kızılayından Pakistan'da 500 yetime iftar

Türk Kızılayı, Pakistan'da 500 yetime iftar verdi.

Ravalpindi şehrindeki Arjuman Faiz-ul İslam Yetimhanesi'nde verilen iftara, Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İşgüzar, Genel Başkan Danışmanı İbrahim Tokyay ve Pakistan Kızılay Genel Başkanı Said Elahi katıldı.

İşgüzar, iftar öncesi yaptığı konuşmada, yetimhanenin Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah tarafından açıldığını söyledi.

"Yetimlerin böyle güzel şartlarda yetişmeleri, topluma faydalı olacak şekilde eğitim almaları bizi sevindirmektedir." diyen İşgüzar, yetimhanede eğitim gören öğrencilerin Türkiye'de yüksek eğitim almasının 2 ülke arasındaki kardeşlik bağını kuvvetlendireceğini belirtti.

Kızılay yetkilileri, gün içerisinde de Haripur kentinde 500 ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulundu. Türk Kızılayı, bu ramazanda Pakistan genelinde 2 bin 500 koli gıda dağıtacak.