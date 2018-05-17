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Türk Kızılayı'ndan ramazanda 2 milyon 350 bin kap yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Türkiye genelindeki 13 aşevinde, 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtacak ve 200 bin gıda kolisi ulaştıracak - Ramazan ayında yaklaşık 143 bin ihtiyaç sahibi haneye, 50 milyon liraya yakın nakdi yardımda bulunulacak

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı, Türkiye genelindeki 13 aşevinden ihtiyaç sahiplerine, "Ramazanı bu hilalin altında paylaşalım" sloganıyla 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtacak ve 200 bin gıda kolisi ulaştıracak.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişiye iftar ve sahurluk yemek ikram edileceğini belirtti.

Her yıl geleneksel olarak yapılan çalışmaların, bu ramazanda da devam edeceğini aktaran Kınık, 1 ay boyunca 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtacaklarını, başta Konya, İstanbul, Ankara ve Edirne olmak üzere 13 ayrı yerde bulunan aşevlerinin yaklaşık 800 bin ihtiyaç sahibine her gün sıcak yemek ulaştıracağını dile getirdi.

Kınık, İstanbul'da Türk Kızılayı'nın ramazan kampanyasının başladığını ve bağışçı-ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüklerini ifade ederek, "Bu yıl ramazanda 30 ülkede 10 milyon kişiye bağışçılarımızın desteğiyle yardım elimizi uzatacağız. Vatandaşlarımızın fitre, zekat ve bağışlarına talibiz." açıklamasında bulundu.

- 143 bin aileye nakit desteği

Türk Kızılayı, ramazanda hayırseverlerin fitre ve zekatlarını kabul edecek.

Yurt çapına yayılmış hizmet ağıyla fitre ve zekatlar Kızılay vasıtasıyla tüm Türkiye'de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılayı, ramazan ayında yaklaşık 143 bin ihtiyaç sahibi haneye, 50 milyon liraya yakın nakdi yardımda bulunacak.

Kızılay, yurt içinde 75 lira karşılığında bağışlanacak yardım kolilerini ise 1 milyon kişiye ulaştıracak ve 200 bin gıda kolisi dağıtacak.

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Türkiye Dr. Kerem Kınık Türk Kızılayı

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