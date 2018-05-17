Türk Kızılayı'ndan ramazanda 2 milyon 350 bin kap yemek

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı, Türkiye genelindeki 13 aşevinden ihtiyaç sahiplerine, "Ramazanı bu hilalin altında paylaşalım" sloganıyla 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtacak ve 200 bin gıda kolisi ulaştıracak.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişiye iftar ve sahurluk yemek ikram edileceğini belirtti.

Her yıl geleneksel olarak yapılan çalışmaların, bu ramazanda da devam edeceğini aktaran Kınık, 1 ay boyunca 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtacaklarını, başta Konya, İstanbul, Ankara ve Edirne olmak üzere 13 ayrı yerde bulunan aşevlerinin yaklaşık 800 bin ihtiyaç sahibine her gün sıcak yemek ulaştıracağını dile getirdi.

Kınık, İstanbul'da Türk Kızılayı'nın ramazan kampanyasının başladığını ve bağışçı-ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüklerini ifade ederek, "Bu yıl ramazanda 30 ülkede 10 milyon kişiye bağışçılarımızın desteğiyle yardım elimizi uzatacağız. Vatandaşlarımızın fitre, zekat ve bağışlarına talibiz." açıklamasında bulundu.