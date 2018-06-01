Türk Kızılayından Senegal'de yetimlere iftar

Türk Kızılayı, "Dünya Yetimler Günü"nde Senegalli yüzlerce yetime iftar verdi.

Başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Thies şehrinde verilen iftara, Türk Kızılayı yetkilileri, Thies'e bağlı Thienaba kasabasının Belediye Başkanı Talla Diagne, milletvekilleri, din görevlileri ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Diagne, Türkiye ve Türk Kızılayına iki yıldan bu yana bölgeye yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Thienaba ihtiyaç sahiplerinin yoğun olarak yaşadığı küçük bir kasaba olmasına rağmen Türk Kızılayının binlerce kilometre uzaktan Türk insanının bağışlarını ulaştırdığını vurgulayan Diagne, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Macky Sall'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkiler kurarak Türkiye’nin bize yardım etmesine olanak sağladığı için teşekkür ediyoruz." dedi.

Diagne, Türkiye ve Türk halkından, bölge halkının kalkınmasına destek olacak ve yeni iş sahaları kazandıracak projeler de beklediklerini sözlerine ekledi.

Ayrıca iftar programında, Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verildi.

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