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Türk Kızılayından Senegal'de yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 05:45 | Son Güncelleme

"Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Thies kentinde verilen iftara çoğu yetim 600 kişi katıldı

Türk Kızılayı, "Dünya Yetimler Günü"nde Senegalli yüzlerce yetime iftar verdi.

Başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Thies şehrinde verilen iftara, Türk Kızılayı yetkilileri, Thies'e bağlı Thienaba kasabasının Belediye Başkanı Talla Diagne, milletvekilleri, din görevlileri ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Diagne, Türkiye ve Türk Kızılayına iki yıldan bu yana bölgeye yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Thienaba ihtiyaç sahiplerinin yoğun olarak yaşadığı küçük bir kasaba olmasına rağmen Türk Kızılayının binlerce kilometre uzaktan Türk insanının bağışlarını ulaştırdığını vurgulayan Diagne, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Macky Sall'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkiler kurarak Türkiye’nin bize yardım etmesine olanak sağladığı için teşekkür ediyoruz." dedi.

Diagne, Türkiye ve Türk halkından, bölge halkının kalkınmasına destek olacak ve yeni iş sahaları kazandıracak projeler de beklediklerini sözlerine ekledi.

Ayrıca iftar programında, Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verildi.
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- "Yüzlerindeki mutluluğu görmek bizi fazlasıyla sevindirdi"

Türk Kızılayı Ekip Başkanı Suat Çıtlak ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye ilk kez 2013 yılında şeker ve un yardımı yapıldığını söyledi.

Yardımların, ramazan ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramlarında artarak devam ettiğini dile getiren Çıtlak, Türk Büyükelçiliğinin desteğiyle "Dünya Yetimler Günü"nde çoğunluğu yetimlerden oluşan 600 kişinin katıldığı bu iftar organizasyonunu gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çocukların ve iftara katılan halkın yüzlerindeki mutluluğu görmelerinin kendilerini fazlasıyla sevindirdiğini belirten Çıtlak, "Keşke, Thienaba‘daki tüm evlere tek tek yardım bırakabilseydik. 3,5 milyon Suriyeliyi misafir eden Türkiye'nin yardım elini, 33 ülkede gerçekleştirilen iftarlar ile mazlum coğrafyalara ulaştırıyoruz. Bundan sonra yeni projelerle Senegal halkının yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılayı, bu yıl "Ramazan'ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" sloganıyla yurt içi ve dışında ihtiyaç sahiplerine gıda malzemeleri dağıtıyor, maddi yardımda bulunuyor ve iftar sofraları kuruyor.

"Dünya Yetimler Günü", 2014 yılından bu yana ramazan ayının 15'inci günü kutlanıyor. İslam İşbirliği Teşkilatınca ilan edilen gün kapsamında, 57 üye İslam ülkesinde yetim çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor.

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iftar Senegal Türk Kızılayı

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