Türk Kızılayından Senegal'deki 7 bin aileye ramazan yardımı

Türk Kızılayı, Senegal'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.
Türk Kızılayı ekipleri, başkent Dakar, ülkenin eski başkenti Saint Louis ve Dünya Gıda Örgütünün 2017 verilerine göre açlık sınırında olan Matam ve Podor kentlerinde yaşayan 7 bin aileye gıda malzemesi ulaştırdı.
Matam kentindeki organizasyona Belediye Başkanı Mamadou Diaw'ın yanı sıra kanaat önderleri de katıldı.
Diaw, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayına teşekkür ederek son yıllarda Türkiye'den kente gelen yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünün güldüğünü söyledi.
Matar'da çok sayıda yoksul ailenin bulunduğuna işaret eden Diaw, "Dünyanın neresinde yoksul varsa Türk milleti oraya el uzatıyor. Türkiye için edilen bu duaları Allah cevapsız bırakmayacaktır." diye konuştu.
Türk Kızılayı Senegal ekip başkanı Suat Çıtlak da bundan sonra da Senegal halkına yardım ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.
Çocukların ve iftara katılanların yüzlerindeki mutluluğu görmenin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Çıtlak, "Gittiğimiz her yerde fazlasıyla ilgi görüyoruz. Bu ilgi Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yoksullara sahip çıkan Türk milletinin yardımseverliğinden ileri geliyor." dedi.
- Türk Kızılayı, ramazanda 10 milyona yakın kişinin yüzünü güldürecek
Ramazan ayında daha fazla iftar ve sahur sofrasına hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak için “Ramazanı Bu Hilalin Altında Paylaşalım” sloganıyla yardım kampanyası başlatan Türk Kızılayı, yüz binlerce aileye yardım sağlıyor.
Türk Kızılayı, kuraklığın yoğun olduğu Afrika ülkeleri başta olmak üzere ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında 10 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.
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