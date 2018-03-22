Türk Kızılayı’ndan Silopi’deki engellilere yardım

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Türk Kızılayı, Silopi Engelliler Derneği aracılığı ile 100 engelliye giyim ve ayakkabı yardımı yaptı.

Silopi Engellileri Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği’nde gerçekleştirilen yardım dağıtımına Türk Kızılayı Silopi İlçe Başkanı Kemal Türkan ve engelliler ile yakınları katıldı. Türk Kızılayı Silopi şubesine genel merkez tarafından gönderilen yardımlar, düzenlenen törenle 100 engelliye teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan engelliler, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Yardım alan doğuştan yürüme engelli Sevgi Tay, yapılan yardımdan mutlu olduğunu dile getirerek, “Abdullah başkana teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Biz engelliler, kendimizi yalnız hissetmiyoruz; çünkü biz insanız. Engelli değiliz” dedi.

Silopi Engellileri Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer ise yardımın gönderildiği Kızılay’ın yöneticilerine ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen’e teşekkür etti.

Türk Kızılayı Silopi Başkanı Türkan da yapılan yardımlar hakkında bilgi vererek, desteğin sürdürüleceğini belirtti.