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Türk Kızılayından Sudan'da katarakt ameliyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Türk Kızılayından Sudan'da katarakt ameliyatı

HARTUM (AA) - Türk Kızılayınca 10 Sudanlı hastanın katarakt ameliyatı gerçekleştirilecek.

Başkent Hartum'daki Mekke Hastanesinde, yapılacak ameliyatlar öncesi hastane yöneticileri ve hastaların da katıldığı bir tören düzenlendi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu törende yaptığı konuşmada, "Sağlık yönünden Sudan'da çok ciddi çalışmalarımız var. Nyala'daki hastanemiz yılda binlerce Sudanlı kardeşlerimize hizmet ediyor. Bu çalışmalarımız başta sağlık olmak üzere her alanda devam edecektir." dedi.

Hastane Başhekimi El-asi Ahmed Kamil Bedevi de "Türk Kızılayı'nın Sudan'da böyle güzel bir çalışma yapmasından büyük mutluluk duyduk. Zor anımızda her zaman Türkiye'nin yardım elini görüyoruz. Yapılacak olan bu katarakt ameliyatı da ne ilk ne de son olacaktır.'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Neziroğlu beraberindeki heyetle ameliyatların yapılacağı yerde incelemelerde bulundu.

- "Yaklaşık 300 kişinin katarakt ameliyatını yapmayı hedefliyoruz''

AA muhabirine açıklama yapan Türk Kızılayı Güney Sudan Delegasyonu Başkanı Osman Barış Diker, ameliyatların birkaç gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Bu projenin bir başlangıç olduğunu belirten Diker, şunları aktardı:

"Projemize şu an itibariyle 10 kişi ile başladık fakat önümüzdeki dönemde bu sayıyı arttıracağız. Gerekli çalışmalarımızın ardından Sudan'da yaklaşık 300 kişinin katarakt ameliyatını yapmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri sonucu Sudan'daki çalışmalarımızı daha ileriye götürmek için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diker, Sudan'daki projenin Somali'de de uygulanacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
katarakt Kızılay

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