Türk Kızılayından Yemen'de yetim ve sığınmacı çocuklara iftar

ADEN (AA) - Türk Kızılayı, Yemen'in Aden kentinde 250 sığınmacı ve yetim çocuğa iftar verdi.
Yemen'deki Yardım Yüksek Komitesi ile iş birliği içerisinde Şeyh Osman ilçesindeki Aile Gelişim Merkezi'nde verilen iftar yemeğine, Yemen Yardım Genel Koordinatörü Cemal Bilfakih ile Aile Gelişim Merkezi Müdürü Rukiye ez-Zehri de katıldı.
AA'ya konuşan Türk Kızılayı üyesi Mehmet Sancar, çatışmaların sürdüğü Aden'de babalarını kaybetmiş yetimlerin yüzünü güldürmek amaçlı bu programı düzenlediklerini söyledi.
Türk Kızılayının, 3 yılı aşkın süredir Yemen'in çeşitli illerine gıda ve tıbbi yardım ulaştırdığına dikkati çeken Sancar, Aden kentinde 250 sığınmacı ve yetim çocuğa iftar verdiklerini kaydetti.
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