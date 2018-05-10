Türk Kızılayının 14. Toplum Merkezi Mardin'de açıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de, Türk Kızılayı ile Uluslararası Kızılhaç iş birliğiyle oluşturulan 14. Toplum Merkezi törenle hizmete açıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda restore edilen tarihi binada hizmet verecek toplum merkezinin açılışında, 2 yıldır görev yaptığı kentte Türk Kızılayı ile güzel hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehirde sıkıntılı hiçbir vatandaşın kalmaması için gayret gösterdiklerini dile getiren Yaman, "Devletimizin, hükümetimizin, kurumlarımızın ve hayır kurumlarımızın amacı, kimsesizlerin kimsesi olmak. Bunu da başarıyoruz. Ülkemizin yüz akı, dünyada en fazla tanınmış Türk markası olduğuna inandığım Türk Kızılayına teşekkür ediyorum. Türk Kızılayı, sadece ülkemizde değil, dünyada nerede sıkıntı varsa her kuruluştan daha önce orada oluyor." diye konuştu.

Çok dilli ve kültürlü Mardin'in huzurla, güzelliklerle anılır hale geldiğini belirten Yaman, turist sayısında son 6 aydır yüzde 300'e varan bir artışın yaşandığını kaydetti.