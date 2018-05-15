Türk Kızılayının yardımları sevkiyata hazır

Türk Kızılayı, Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik İsrail'in saldırılarında yaralananlar için Türkiye'den temin edilen yardımları, sevkiyat için hazır bekletiyor.

Gazze sınırındaki gösteriler sırasında yaralanan Filistinlilere yönelik Türk Kızılayının çalışmaları sürüyor. Kızılayın Gazze'de ve Kudüs'te bulunan daimi delegasyonları tarafından yerelden temin edilen ve toplam değeri 100 bin dolar olan ilaç ve tıbbi malzemeleri, Gazze'deki hastanelere ulaştırılırken Türkiye'den temin edilen ilaç ve tıbbi malzemeler ise kurumun Etimesgut'taki Afet Operasyon Merkezi'nde sevk için hazır hale getirildi.

Yaklaşık değeri 1,5 milyon lirayı bulan malzemelerin sevkiyatı için İsrail makamlarının izin engelini kaldırması bekleniyor.

- Kızılaydan yardım kampanyası

Türk Kızılayı tarafından Filistinlilere yardım için acil kullanılmak üzere 1 milyon lira bütçe ayrıldı. Bu rakamın daha da artırılabileceği belirtildi.

Ayrıca Kızılay, ramazan çalışmaları kapsamında Mescid-i Aksa'da 30 gün boyunca iftar yemeği verecek ve Filistinli aileler için 30 bin paket gıda kolisi dağıtacak.

Öte yandan Türk Kızılayı, Filistinliler için SMS ile yardım kampanyası da başlattı. Kampanyaya katılmak isteyenler "BAĞIŞ" yazıp "2868"e mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek.

