Türk kökenli milletler Macaristan'da bir araya geldi

BUGAC (AA) - Macar Turan Vakfı tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının da (TİKA) katkısıyla düzenlenen ve Türk kökenli milletleri buluşturan Hun Kurultayı büyük ilgi görüyor.

Hun-Türk milletlerini yakınlaştırmak amacıyla Macar-Turan Vakfı tarafından iki yılda bir düzenlenen programa, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe katılan davetlileri, Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla'nın mirasçıları olarak niteleyen Meclis Başkanı Köver, Macarların, en Batı'daki Doğu halkı olduğunu ve hiçbir zaman Doğu'daki kardeş halkları unutmayacağını söyledi.

Köver, 2008 yılından beri düzenlenen kurultayın, sembolik bir mesajının bulunduğuna işaret ederek, ''Macarların gerçek kökenini öğrenmemesi veya yanlış bir şekilde öğrenmesi her zaman bazılarının çıkarınaydı.'' diye konuştu.

TİKA Budapeşte Koordinatörü Ayşe Saraç ise TİKA'nın, Macar Turan Vakfı ile 4 yıldan beri işbirliği yaptığını ve bundan büyük kıvanç duyduklarını söyledi.