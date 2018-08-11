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Türk kökenli milletler Macaristan'da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 22:25 | Son Güncelleme

Macaristan'da Türk kökenli 27 milletin katılımıyla düzenlenen Hun Kurultayı büyük ilgi görüyor - Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver: - "Macarların gerçek kökenini öğrenmemesi veya yanlış bir şekilde öğrenmesi her zaman bazılarının çıkarınaydı"

BUGAC (AA) - Macar Turan Vakfı tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının da (TİKA) katkısıyla düzenlenen ve Türk kökenli milletleri buluşturan Hun Kurultayı büyük ilgi görüyor.

Hun-Türk milletlerini yakınlaştırmak amacıyla Macar-Turan Vakfı tarafından iki yılda bir düzenlenen programa, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe katılan davetlileri, Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla'nın mirasçıları olarak niteleyen Meclis Başkanı Köver, Macarların, en Batı'daki Doğu halkı olduğunu ve hiçbir zaman Doğu'daki kardeş halkları unutmayacağını söyledi.

Köver, 2008 yılından beri düzenlenen kurultayın, sembolik bir mesajının bulunduğuna işaret ederek, ''Macarların gerçek kökenini öğrenmemesi veya yanlış bir şekilde öğrenmesi her zaman bazılarının çıkarınaydı.'' diye konuştu.

TİKA Budapeşte Koordinatörü Ayşe Saraç ise TİKA'nın, Macar Turan Vakfı ile 4 yıldan beri işbirliği yaptığını ve bundan büyük kıvanç duyduklarını söyledi.

Saraç, 27 milletten Türk kökenli halkın temsil edildiği kurultaya ilginin her yıl daha da arttığına dikkat çekerek, TİKA'nın kurultaya bu yıl Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) temsilciler davet ettiğini söyledi.

Organizasyona katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini ve Türk kökenli milletlerin ortak bir programda yer almasının önemli olduğunu ifade etti.

Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak'ın hamiliğini yaptığı etkinlikte, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü de stant açtı.

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