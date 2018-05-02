Türk Konseyi Özbekistan'la daha güçlü

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Keneşi-Türk Konseyi) katılma kararının, Konsey'e üye ülkeler arasındaki iş birliğini ve Türk dünyasının ekonomiden politikaya, turizmden eğitim ve spora kadar pek çok alandaki mevcut çalışmalarının etkinliğini artırması bekleniyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında Özbekistan'ın uzun aradan sonra Türk Konseyi'ne yeniden katılması kararı aldıklarına dair açıklaması, Türk Konseyi tarafından memnuniyetle karşılandı. Kararın ardından yazılı açıklama yapan Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, Özbekistan'ın Konsey'in çalışmalarına büyük bir güç ve zenginlik katacağını, Türk devletleri arasındaki güçlü bağları daha da kuvvetlendireceğini belirtti. Konseye üye dört ülke Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan arasında özellikle enerji, ekonomi ve turizm alanlarındaki mevcut iş birliğinin yanı sıra geçen ay Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'un Türkiye'ye ziyareti ile ısınan Türkiye Kırgızistan ilişkileri de göz önünde bulundurulduğunda Özbekistan'ın Konsey'e katılımının Türk Devletleri arasındaki bağları daha da pekiştirmesi öngörülüyor.

- "Özbekistan'ın katılımı Türk Konseyi'ne güç verecektir" Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne yeniden katılma kararını AA muhabirine değerlendirdi. Konseyin kurulduğu günden bu yana birçok alanda projeler yürüttüğünü ve üye devletler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını söyleyen Kocaman, "Türk Konseyi'ne Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılımı çok önemli bir konu. Özbekistan'ın tarihi derinliği, nüfusu, dinamizmi ile Türk Konseyi'ne önemli katkıları olacaktır. Özbekistan'ın da katılmasıyla Türk Konseyi ekonomi, eğitim, gençlik ve spor, turizm ulaştırma alanında daha farklı, derin projeler yapmaya devam edecektir. Özbekistan'ın katılımı Türk Konseyi'ne güç verecektir. Türk Konseyi, Özbekistan'ın da katılımıyla küresel ve bölgesel barışa, refaha ciddi katkılar yapmaya devam edecektir." diye konuştu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in göreve gelmesiyle Özbekistan'ın dış politikada önemli atılımlar yapmaya başladığını vurgulayan Kocaman, "Öncelikli olarak Orta Asya'da sınır paylaştığı ülkelerle birçok sorununu çözdü. Kazakistan ile Kırgızistan ile önemli anlaşmalar yaptı, Azerbaycan ve Türkmenistan ile çok ciddi güzel ilişkiler geliştirmeye başladı. Tabii ki bunun bir diğer halkası ise Türk Konseyi'ne olan ilgisiydi." dedi.

Mirziyoyev'in göreve gelmesiyle Özbekistan'ın Türk Konseyi ile ilişkilerinin yavaş yavaş gelişmeye başladığına dikkati çeken Kocaman, süreci şöyle anlattı: "Son düzenlenen Türk Konseyi Ekonomi Bakanları toplantısına Özbekistan ekonomi bakanı düzeyinde katılmıştı. Ekonomi alanında yaptığımız çalışmaları gördüler, kendilerini Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Konseyi'ne davet ettik. Turizm alanındaki projelerimizde Özbekistan ile çalışmak istediğimizi yeri geldiği zamanlarda Özbek yetkililerle paylaşmıştık. Daha önce Türk Konseyi bünyesinde yürütülen güvenlik istişareleri toplantısına Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi de katılmıştı. İlişkiler yavaş yavaş gelişiyordu. Özbekistan Türk Konseyinin yaptığı projeleri tanıdı, inceledi ve sonunda nihai karar geldi." Türk Konseyinin, Özbekistan'ın katılımıyla farklı bir kimliğe bürüneceğini söyleyen Kocaman, "Bunun, hem Türk Konseyi ülkeleri arasındaki ilişkilerin derinleşmesine hem de bölgesel ve küresel barışa önemli etkileri olacaktır. Bu vesileyle Türk Konseyi adına, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılımıyla ilgili yürütmüş olduğu etkin diplomasi ve girişimleri için ne kadar müteşekkir olduğumuzu dile getirmek isterim." ifadesini kullandı.

- "Bu yıl Bişkek'te tarihi bir zirve düzenlenecek" Türk Konseyinin uluslararası arenada çok etkin bir teşkilat olduğunu ve uluslararası kuruluşlarla artan bir iş birliği yürüttüğünü vurgulayan Kocaman, BM Kalkınma Programı ile BM Medeniyetler İttifakı ve BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi ile çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Konsey içindeki ülkelerin ikili ilişkilerinin de olumlu bir şekilde devam ettiğini söyleyen Kocaman, "Özellikle Çin ve Avrupa arasında artan ticaretle ulaştırmada çok ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkan 'Orta Koridor' bağlamında ikili, üçlü ve çok taraflı ilişkilerimiz ciddi bir şekilde gelişmekte. Özellikle Bakü Tiflis Kars demiryollarının açılması ve Hazar'daki limanların aktif hale gelmesiyle ikili ilişkiler çok ciddi şekilde gelişiyor. Türkiye- Azerbaycan ilişkilerine, TANAP'a ve yapılan enerji anlaşmalarına baktığımız zaman ciddi gelişmeler görmekteyiz." diye konuştu. Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinde son dönemde sorunların çözümüne yönelik yakınlaşma adımlarının atıldığına dikkati çeken Kocaman, "Son dönemde Kırgızistan Devlet Başkanı, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaretin önemli sonuçları oldu. Türkiye-Kırgızistan ilişkileri ciddi bir ivme kazanmıştır. İnanıyoruz ki Türkiye-Kırgızistan makamlarının güvenlik ve gelecek ilişkilere dair yaptığı görüşmelerle ilgili önümüzdeki dönemde çok önemli gelişmeler olacaktır. Türkiye ve Kırgızistan ilişkileri her zaman olduğu gibi ciddi bir şekilde ilerleyecek diye düşünüyorum." dedi.

Son iki yıldır Türk Konseyi zirvesi düzenlenemediğini belirten Kocaman, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un göreve gelmesiyle Kırgızistan, bölge ülkeleri, Türkiye ve Türk Konseyi ile ilişkilerini hızlı bir şekilde geliştirmektedir. Kırgızistan, Bişkek'te bu yıl düzenlenecek Türk Konseyi zirvesiyle ilgili olarak da üye ülkelerle yakın temas halindedir. Zirvemizin bu yıl Bişkek'te düzenlenmesi ile ilgili olarak çalışmalara başlanılmıştır. İnşallah Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın katılımıyla Bişkek'te 2018 yılında zirvemiz düzenlenecek. Özbekistan'ın da Türk Konseyi'ne üye olmasıyla çok önemli tarihi bir zirve yapılmış olacak." diye konuştu. - Nahçıvan Anlaşması ile "Türk Dili" çatısında birleştiler İlki 1992'de Ankara'da düzenlenen "Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi" ile başlatılan süreçte şimdiye kadar Türkiye ile dil birliği olan Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Orta Asya'da Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın katılımıyla 10 zirve gerçekleştirildi. Türk Konseyinin kurulmasına ilişkin ilk adım, Nahçıvan'da yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 9. Zirvesi'nde atıldı. Sürecin kurumsallaştırılması amacıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin kuruluşuna dair "Nahçıvan Anlaşması" imzalandı.