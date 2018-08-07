Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Modern İpek Yolu turizm paketinin internet sitesinin Türkçe olmasıyla 80 milyon nüfuslu Türkiye'nin Orta Asya'ya ciddi bir turist gönderme olanağını değerlendirilebileceğini söyledi.
Kocaman, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Konseyi Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı'nda tanıtımı yapılan Modern İpek Yolu Turizm Paketi internet sitesinin Türkçe ve İngilizce hazırlandığını belirtti.
İleride Fransızca, İspanyolca ve diğer dillerin de eklenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğüne işaret eden Kocaman, "İnternet sitesini Türkçe yapmamızın en büyük nedeni Türkiye'nin 80 milyon nüfusuyla bu bölge için ciddi bir turist gönderme olanağına sahip olmasıdır. Bu alanda Türkiye'de yoğun bir tanıtım faaliyeti yapılıyor." dedi.
Kocaman, sitenin dünya çapında reklamının yapılmasını önemsediklerini, bu konuda Türkiye'de uluslararası fuarlarda söz konusu turizm paketi tanıtımı çerçevesinde sitenin de tanıtımı yapıldığını kaydetti.
Türk Konseyi Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısına Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye'den turizm uzmanları ve yetkililer katılıyor.
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