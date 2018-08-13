Türk lirasına destek kampanyası

İZMİR (AA) - İzmir'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek verdi.

Döviz fiyatlarındaki hareketlenme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek vermek amacıyla vatandaşlar döviz bürolarına akın etti.

Ellerindeki dövizleri Türk lirasına çeviren vatandaşlar, ekonomiye destek olmak adına dövizlerini bozdurduklarını söyledi.

Döviz bozdurmaya gelen Ersan Eraslan, ülke ekonomisine elinde geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

Elinde Türk lirası olduğu halde döviz bozdurduğunu ifade eden Eraslan,"Çünkü bizim için bu da bir savaştır ve çok büyük bir savaşın içindeyiz. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Türk paramızda var ama dövizimizi bozduruyoruz. Ülkemiz iyi olsun bizim için önemli olan bu." diye konuştu.

Döviz bürosundaki görevliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası döviz bozdurmaya gelen vatandaşların sayısında fark edilir bir artış olduğunu kaydetti.

