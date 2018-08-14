Türk lirasına destek kampanyası

Sakarya'da bir simit fırını sahibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek dolar bozduran vatandaşlara kahvaltı ikramında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına Sakaryalı simit fırını sahibi Mehmet Koçak da destek verdi.

Koçak, 1 ay sürecek kampanya kapsamında 200 dolar ve üzerinde döviz bozduranlara iki kişilik kahvaltı ikram edecek.

Mehmet Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin güçlü olduğunu belirten Koçak, "Biz güçlüyüz, bizi kimse yıkmaz. Herkes bir kampanya yapsın. Amerika bizden daha güçlü olamaz. Amerika'dan, bütün ülkelerden daha güçlüyüz. Böyle bir kampanya yaptık. Doları sıfıra indireceğiz, dolarla işimiz olmayacak." diye konuştu.

Koçak, kampanyanın 1 ay süreceğini dile getirerek, "İnsanlar 'İyi bir şey yaptınız, herkes böyle yapsın ki Amerika'da nasıl güçlü olduğumuz görsün' diyor. Kenetleneceğiz, birbirimizi bırakmayacağız. Ülkemizin yanındayız, güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Vatandaş Engin Aydın da bu kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek, "Herkes birlik olmalı, desteğimizi millet olarak vermeliyiz. Hepimize düşen bir görev bu." dedi.

