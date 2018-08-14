HABER

Türk lirasına destek kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Sakaryalı bir simit fırını sahibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek başlattığı kampanya kapsamında, döviz bozduranlara kahvaltı ikram ediyor - İş yeri sahibi Koçak: - "Güçlüyüz, bizi kimse yıkmaz. Herkes bir kampanya yapsın. Böyle bir kampanya yaptık. Doları sıfıra indireceğiz, dolarla işimiz olmayacak"

Sakarya'da bir simit fırını sahibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek dolar bozduran vatandaşlara kahvaltı ikramında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına Sakaryalı simit fırını sahibi Mehmet Koçak da destek verdi.

Koçak, 1 ay sürecek kampanya kapsamında 200 dolar ve üzerinde döviz bozduranlara iki kişilik kahvaltı ikram edecek.

Mehmet Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin güçlü olduğunu belirten Koçak, "Biz güçlüyüz, bizi kimse yıkmaz. Herkes bir kampanya yapsın. Amerika bizden daha güçlü olamaz. Amerika'dan, bütün ülkelerden daha güçlüyüz. Böyle bir kampanya yaptık. Doları sıfıra indireceğiz, dolarla işimiz olmayacak." diye konuştu.

Koçak, kampanyanın 1 ay süreceğini dile getirerek, "İnsanlar 'İyi bir şey yaptınız, herkes böyle yapsın ki Amerika'da nasıl güçlü olduğumuz görsün' diyor. Kenetleneceğiz, birbirimizi bırakmayacağız. Ülkemizin yanındayız, güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Vatandaş Engin Aydın da bu kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek, "Herkes birlik olmalı, desteğimizi millet olarak vermeliyiz. Hepimize düşen bir görev bu." dedi.

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
Bolu'da 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulamasıBolu'da 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması
Belediye başkanına istifa çağrısı!Belediye başkanına istifa çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek Dolar bozdurma

En Çok Okunan Haberler

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

Belediye başkanına istifa çağrısı!

Belediye başkanına istifa çağrısı!

Teröristlerin korkulu rüyası: Kaplan Filo

Teröristlerin korkulu rüyası: Kaplan Filo

CHP'den dikkat çeken çağrı! 'Lüks makam araçlarını bırakın'

CHP'den dikkat çeken çağrı! 'Lüks makam araçlarını bırakın'

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.